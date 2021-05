Morena deberá retomar denuncia de Basilia Castañeda contra Salgado Macedonio

Una de las mujeres que acusaron de violación a Félix Salgado Macedonio logró un resolutivo favorable del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero con el que se obliga a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena a retomar la denuncia que ante ese órgano se había presentado y emitir una nueva resolución.

Basilia Castañeda Maciel quien señaló a Félix Salgado de violarla cuando ella tenía 15 años, había interpuesto ante la instancia de morena un juicio ordinario que fue desechado, sin embargo, hoy el tribunal Electoral de Guerrero obliga a que se revise de fondo y en un plazo no mayor a cinco días se emita una resolución tomando en cuenta todas las pruebas y los elementos que ella proporcionó. #Comunicado

El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero dicta sentencia en contra la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y la obliga a emitir, una nueva resolución respecto del juicio iniciado por la queja de Basilia Castañedahttps://t.co/CrLW0H9akt — SEMMÉXICO (@SemMexico) May 14, 2021 Estado Lentitud en el caso Félix Salgado es política, no jurídica: MP

La mujer consideró que la resolución es importante, pero, aún se quedó limitada en torno a las medidas de protección necesarias para ella, su familia y sus abogadas.

“El Estado mexicano sigue incumplimiento con su obligación de garantizar la integridad y la seguridad de Basilia Castañeda Maciel, de su familia y de sus abogadas, pues bajo el argumento de supuestas incompetencias, de interpretaciones restrictivas y de dilaciones injustificadas, a la fecha ninguna de las autoridades competentes ha implementado las medidas cautelares y de protección solicitadas como urgentes e indispensables en el actual contexto”.

El TEEG, consideró que el acuerdo de sobreseimiento que emitió la CNHJ de Morena, no cumple con dar argumentos, ni fundamentación ni motivación. Establece que, con su acuerdo, la CNHJ vulnera el acceso a la justicia de Basilia Castañeda Maciel, previsto en el artículo 17 de la Constitución federal.

El TEEG le recuerda a la CNHJ que la nueva resolución que emita, en los siguientes cinco días, debe dar respuesta a los hechos que Basilia Castañeda Maciel denunció contra Félix Salgado Macedonio, en su calidad de militante y no de candidato.

La quejosa estableció que es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales.

Basilia fue la segunda mujer que acusó por presunta violación sexual al senador con licencia Félix Salgado Macedonio desde principios de enero del 2021, fecha en que aún no se definía al candidato a gobernador por Morena. Su caso se desechó por parte de la CNHJ de Morena e incluso ante este fallo, la quejosa anunció que dejaría el caso porque no tenía como pagarles a sus abogados y pidió asilo en Estados Unidos, ante el temor de ser víctima de un hecho de violencia.