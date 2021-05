Lentitud en el caso Félix Salgado es política, no jurídica: MP

La lentitud de la investigación en el proceso por presunta violación en contra del ex candidato a la gubernatura por Morena, Félix Salgado Macedonio, interpuesta por una trabajadora del periódico La Jornada Guerrero, es algo político y no jurídico por lo que no se ha resuelto si se va a judicializar o no la denuncia.

Luego de casi tres meses que se anunció la revisión del caso por parte de la Dirección General Jurídica Consultiva, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, continúa todavía la carpeta de investigación en etapa de perfeccionamiento o integración. Estado Culpa Félix Salgado a Carlos Salinas del retiro de su candidatura

Al ser consultado para conocer en términos legales el caso, un Ministerio Público, quien omitió su nombre, explicó que aún cuando Salgado Macedonio tiene licencia como senador no pierde sus derechos, sin embargo, "sí se puede detener".

Sobre el por qué no actúa la Fiscalía del Estado, luego que hace unos días la víctima identificada como "JDG", por el caso de presunto caso de violación contra una ex trabajadora del periódico La Jornada Guerrero, envío un escrito denunciando que la quisieron sobornar con 5 millones de pesos, el también abogado, indicó, que es complicado el saber si es verdad o no.

Con respecto a que la carpeta de investigación continúa en un estudio y perfeccionamiento para ver si procede o no la consignación, opinó, "es mero argumento de que la Fiscalía requiere tiempo y más tiempo, es algo político y no jurídico; ya es tiempo suficiente para que tome una determinación"

Explicó que no se puede determinar un término o plazo exacto, que tarda el perfeccionamiento o la integración de una carpeta de investigación, porque, podría quizá, en este caso en particular, faltar alguna "prueba de análisis psicológico que determine bien la afectación de la víctima" debido a que ella por un tiempo desapareció.

Sin embargo, indicó que la integración de una carpeta de investigación de cual caso jurídico, con algún detenido es de 48 horas, pero insistió, "no hay un término especial, puede ser en 48 horas o un año" y "sin detenido puede ser una semana o 15 días" pero, explicó, puede varias de 30 a 44 días aproximadamente si es que se presentan todos los datos de prueba.

El pasado 20 de enero, el Fiscal General de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, aseguró que el senador con licencia y en ese entonces, candidato a la gubernatura por Morena, Félix Salgado Macedonio sólo tenía pendiente una denuncia por el delito de violación que aún continuaba en estudio y valoración jurídica que es la carpeta de investigación 1203027010000202017.

Poco más de un mes después, el 1 de marzo, De los Santos Barrila, reveló, que la carpeta de investigación 1203027010000202017 por el presunto delito de violación interpuesta por “J.D.G.”, seguía en etapa de perfeccionamiento y adelantó, en ese entonces, que se habían realizado diversas diligencias para conocer si existen elementos de prueba para judicializarla o no en contra de Salgado Macedonio.