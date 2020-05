Minería reanudará actividades entre el 18 de mayo y 1 de junio: HAF

Luego de que se confirmara la agresión a un paramédico de la Cruz Roja en el Municipio de Tlapa de Comonfort, el gobernador Héctor Astudillo Flores, condenó el hecho y exhortó a la Fiscalía General del Estado a que inicie una investigación y en su caso deslinde las responsabilidades por estos hechos. La minería reiniciará actividades entre el 18 de mayo y primero de junio.

Al encabezar la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Chilpancingo, Astudillo Flores condenó y llamó a aplicar la ley ante la agresión en contra de cualquier trabajadora o trabajador de la salud en el contexto de la contingencia sanitaria y llamó a la población a respetarlos, evitando expresiones de ignorancia o discriminación. Estado Guerrero está en alerta máxima por contagios de Covid-19: HAF

En la mesa de Coordinación, señaló que de acuerdo con las medidas federales, las actividades que serán reanudadas entre el 18 de mayo y el 1 de junio, será la minería, puesto que la obra pública ha continuado desarrollándose en el estado con las mediadas de prevención en esta contingencia.

Se analizó que en Guerrero el regreso a clases será hasta que haya condiciones adecuadas debido a que continúa en aumento el número de contagios y municipios de la entidad donde se están confirmando infectados por el virus.

Durante la reunión se conoció el avance del nuevo hospital que operará la Sedena en Chilapa de Álvarez y las adecuaciones para atender a pacientes por la contingencia en Tlapa de Comonfort con una sala de atención.

Reiteró que Guerrero se encuentra en alerta máxima ante el incremento de casos COVID-19 con más de 600 casos, instruyó priorizar las gestiones para incrementar el número de médicos y enfermeras para la atención de pacientes de coronavirus, al tiempo de revisar las condiciones de atención y capacidad de los hospitales con áreas Covid-19. Debemos continuar la coordinación que hemos tenido con las y los alcaldes; ante la pandemia el ejercicio de gobierno no para, trabajamos a diario. Hoy me reuní con las debidas medidas sanitarias y además sostuvimos videoconferencia con ediles de las zonas Centro y Montaña Baja. pic.twitter.com/eCeUtEioRd — HectorAstudillo (@HectorAstudillo) May 13, 2020

"Guerrero se coloca como un estado con una potencialidad notable como dijo el propio Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, sin duda los temas siguen siendo delicados y los días que vienen serán más delicados, estamos en alerta máxima", indicó.