Miles marchan en Chilpancingo en apoyo a AMLO

Alrededor de cinco mil personas, entre ellos la gobernadora Evelyn Salgado y la presidenta municipal de Chilpancingo Norma Otilia Hernández, participaron en la marcha de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se realizó en el marco del proceso de revocación de mandato que se votará el próximo 10 de abril.

La manifestación se convocó por la organización “Que siga la democracia AC”, y al frente del contingente caminó la presidenta nacional de esta asociación, Gabriela Jiménez Godoy, y durante la caminata se incorporó el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, funcionarios del gobierno estatal, presidentes municipales e incluso la gobernadora.

En su intervención Félix Salgado Macedonio, recalcó que el Instituto Nacional Electoral tendrá que caer, hoy más que nunca porque no ha tenido la capacidad de organizar un proceso de revocación de mandato, pues argumentando no tiene recursos se redujo la cantidad de casillas instaladas a pesar de que la ley establece que se debe organizar igual que el proceso de elección presidencial.

Indicó que la determinación del INE de reducir el número de casillas generará que el 70 por ciento de la población no tenga posibilidades de acudir a emitir su voto, “de manera mañosa hemos detectado que el INE estableció que comunidades grandes tendrán que ir a votar a pueblos chiquitos, ello para que no vayan, porque el INE que no quiere a Andrés Manuel tiene miedo”.

Durante su intervención el senador con licencia indicó que los grupos de ultraderecha, han estado emitiendo spots publicitarios en los que dicen “AMLO terminas y te vas”, “y desde aquí les decimos no nos den ideas que no estén con sus cositas porque se nos puede ocurrir”. Local Alcaldesa convoca a participar en la revocación de mandato

Félix Salgado indicó que ninguno de los funcionarios que asistieron como la gobernadora, los presidentes municipales, diputados u otras personas que tiene responsabilidad pública, no pueden hacer uso de la palabra porque la ley se los impide, pero si pueden estar en este lugar haciendo valer su derecho ciudadano.

“Puntualizar que este no es un evento del gobierno ni del partido, es un evento de ciudadanos libres pensantes”

En su caso estableció que puede hacerlo porque él solicitó licencia para separarse del cargo de senador específicamente para realizar una gira de apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.