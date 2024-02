Mensajes falsos en redes, parte de la delincuencia: Gobernación

El director de gobernación en el estado Francisco Rodríguez Cisneros, calificó como un brazo de la delincuencia a las personas de la sociedad que comparten mensajes de falsos en torno a situaciones de supuestas amenazas y llamó a los transportistas a salir todos a trabajar para que se reactive la actividad completamente en Chilpancingo, donde se desde hace más de una semana las actividades han estado semiparalizadas por el paro de transportistas que reclaman seguridad.

De acuerdo con el funcionario este lunes el transporte amaneció a un 90 por ciento de su capacidad, sin embargo en la calles la fluencia vehicular fue mucho menor a la que está acostumbrada la población, además de que la mayoría delas escuelas se mantuvieron sin actividad y en las oficinas del gobierno estatal la dirigencia del sindicato anunció que quienes pudieran fueran a trabajar pero los que no encontraran transporte no se expusieran.

Rodríguez Cisneros llamó a la población a no difundir mensajes que no provengan de fuentes oficiales o que no se tenga una confirmación de su origen, además expuso que en las páginas oficiales del gobierno estatal han estado difundiendo información correcta sobre la situación del transporte.

Explicó que en Chilpancingo se tiene más de 90 horas sin que se presente ni un hecho delictivo y una semana completa sin que haya un incidente con el tema relacionado al transporte sin embargo la difusión de mensajes con supuestas amenazas que se hicieron virales han generado la situación de zozobra entre la población que no tiene nada que temer.

Indicó que los operativos de seguridad en los que participan más de 500 elementos de la policía del Estado, Ejército y Guardia Nacional se mantendrán de forma permanente para dar tranquilidad a los transportistas y a todo el pueblo de Guerrero.

“Desde el fin de semana, jueves y viernes hay un importante dispositivo de seguridad en la ciudad lo cual nos arroja como resultado las detenciones y aseguramientos que en su momento dio a conocer el Secretario General de Gobierno y que hasta el día de hoy no tengamos ningún incidente en la capital. Esto es un mensaje importante para todos”.

Insistió en el llamado a la sociedad a que no sean parte del brazo de quienes pretende generar psicosis e inestabilidad en la ciudad, “tenemos que unirnos todos y construir una cultura de la legalidad que nos permita a todas y a todos salir adelante cuando se den este tipo de situaciones”.

Aseguró que los cuatro puntos cardinales hay una cobertura por parte de las instituciones de seguridad que han instalado filtros para la revisión de todos los vehículos que transitan a fin de generar la estabilidad que necesita la ciudad.