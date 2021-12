Más de 12 cruceros arribaran en Acapulco e Ixtapa -Zihuatanejo

El secretario de turismo de Guerrero Santos Ramírez Cuevas, informó que durante la temporada de cruceros que inicia a partir del 29 de diciembre se tiene confirmado para Acapulco la llegada de 9 trasatlánticos y tres para Ixtapa -Zihuatanejo.

En entrevista, luego de poner en marcha el primer curso de capacitación para restauranteros previo a la temporada turística, el funcionario estatal dijo que en la reciente reunión que sostuvieron en la Ciudad de México con la Secretaría de Marina y donde participaron la alcaldesa de Acapulco, Abelina López y El Capitán Carlos Gómez, quien es el encargado del tema de cruceros y concesiones se logró que se cediera el permiso para nombrar un administrador de la terminal marítima en el puerto y que será un marino retirado.

Asimismo, dio a conocer que la Secretaría de Marina solicitó que se hiciera una valoración de los servicios que se van a prestar con el arribo de cruceros.

Se analizaron las estrategias para el arribo del turismo naviero. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

En ese sentido, refirió que se está actuando de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para hacer una evaluación de los productos y servicios que se presentaran para dar la mejor “cara de la ciudad”.

“Estamos actuando de manera coordinada con la iniciativa privada, el gobierno municipal del gobierno estatal para hacer una valoración e inspección de unidades, de los productos y servicios que se van a ofrecer para poder presentar la mejor cara de la ciudad y que esta forma de hacer turismo, funcione de forma organizada y cuando tengamos arribo de cruceros podamos asegurar un regreso seguro”, precisó

Hasta el momento se tiene programado 9 cruceros y confirmados para la temporada en Acapulco y el primero llegará el 29 de Diciembre del 2021 con el MS Seven Seas Mariner; el MS Insignia llegará el 1 de Junio; el MS Seven Sean Mariner el 11 de Junio; MS Seven Seas Explorer llegará el 14 y 24 de Junio.

También arribaran el Norwegian Encore estará el 2 de noviembre; el 8 de noviembre del 2022 arribará MS Seven Seas Mariner; el 17 de noviembre del 2022 estará el Norwegian Jewel y el 31 de diciembre del 2022 cierra el año con el arribo del MS Seven Seas Splendor y al binomio turístico de Ixtapa-Zihuatanejo arribarán tres crucero.