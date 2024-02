Marca Hecho en Guerrero promoverá productos del estado

Como una propuesta de escaparate para productos artesanales y agroindustriales que son elaborados en el estado de Guerrero, en los próximos días será lanzada la marca “Hecho en Guerrero”, misma que inicialmente tendrá tres tiendas una en el puerto de Acapulco, otra en Chilpancingo y la tercera en la ciudad de México, además de tiendas en línea y en la plataforma de Mercado libre.

La marca Hecho en Guerrero pretende ser un sello de calidad y garantía que se colocará a todos los productos certificados que se elaboran en nuestro estado y que tiene registro de marca, como son artesanías que incluye ropa, cajas de Olinalá, máscaras y muchos más, también mezcales, frutas deshidratadas, alimentos procesados, salsas, moles, mermeladas, miel y sus derivados entre otros.

De acuerdo con la secretaria de desarrollo Económico del gobierno estatal, Teodora Ramírez Vega, en Guerrero se tiene productos de mucha calidad pero en la mayoría de los casos las producciones no son lo suficientemente altas para poder comercializar a través de tiendas departamentales, por ello es necesario generar este escaparate que podrá comercializar muchos de estos productos que ya tienen un valor agregado.

Señaló que en el caso de que se encontrara posibilidades de comercializar volúmenes de algún producto la marca Hecho en Guerrero únicamente sería un enlace de los productores y el posible comercializador, “es decir si alguien quiere 100 mil bolsas de mango deshidratado, nuestra misión sería contactar al productor con quien quiere hacer la compra porque Hecho en Guerrero no tiene fines de lucro, su misión es apoyar las cadenas productivas en el área de comercialización.

Vitrina con productos de fabricación estatal. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Explicó que inicialmente se tendrán tres tiendas una en el puerto de Acapulco donde se ofrecerán los productos Guerrerenses especialmente a turistas que visitan el estado, pero que también servirá para que los lugareños podamos saber donde hay un producto local de gran calidad, “muchas veces quieres recomendar algo de lo que hay aquí, quieres regalar una artesanía, ofrecer un buen mezcal y no sabes donde buscar todo eso estará a disposición”.

“Hemos querido hacer mucho hincapié en poder desarrollar comercialmente los productos, tenemos derivados de coco, derivados de mango, miel, café, chilate, salsas, chocolate de Tixtla, y un centenar de productos más que ya tiene sus propias marcas, su registro y cumplen con sus estándares de calidad, que se elaboran por micro, pequeñas y medianas empresas”.

La funcionaria estableció que antes de crear la marca se trabajó mucho en apoyar el desarrollo comercial desde el registro de la marca, el diseño, la etiqueta, la obtención del código de barras, la tabla nutrimental, el diseño comercial de materiales que les ayude a promover las características de cada producto.

Uno de los productos que serán presentados. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

“Nos acaban de autorizar la marca Hecho en Guerrero, desde la que vamos a financiar parte de la distribución de estos productos que se están elaborando en Guerrero, a fin de apoyarles mientras despegan un poquito”.

La marca iniciará con 100 productos 50 de ellos son artesanales y 50 agroindustriales, por ejemplo los que tenemos allí tenemos dulces. Sí, dulces de coco miel café. Y eh? Esto es una agroindustrial.

Insistió en que todos son productos envasados, etiquetados y con estándares de calidad, porque hay muchos productos muy buenos pero que no tienen un registro una marca y eso no se puede comercializar, ejemplo de ello señaló que hay mezcales que han ganado premios internacionales en concursos de bebidas espirituosas, pero si no tienen una marca y un registro, no se puede comercializar ni una gota de ese producto, “lo que se tendrá son marcas que están en la formalidad”.

La primer tienda de la marca Hecho en Guerrero se tiene previsto que abra a mediados del presente año y sería la de Acapulco, en los siguientes meses la de Chilpancingo que se tiene previsto que ocupe un lugar en el auditorio estatal Sentimientos de la Nación.