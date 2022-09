Maestros sin trabajo y niños sin clases, una constante en Guerrero

Egresados de instituciones formadoras de docentes como el Centro de Actualización del Magisterio en sus diversos planteles, la UPN y normales públicas, se manifestaron en la capital para demandar que se les entregue plazas docentes.

Saúl García, quien es vocero del movimiento, estableció que todos los egresados participaron en un concurso de oposición y justamente los miembros de este movimiento obtuvieron las mejores calificaciones y más altos puntajes en el examen a pesar de ello ninguno ha sido llamado para ocupar una plaza docente

Agregó que han acudido a decenas de reuniones con funcionarios de la Secretaría de Educación y en ninguna de estas les han dado una respuesta que sea al menos alentadora pues siempre les indican que no hay recursos que no hay vacancias por lo que tendrán que seguir esperando.

En este contexto, el vocero de los egresados lamentó que todos los días existan manifestaciones de padres de familia que reclaman maestros en escuelas, principalmente de comunidades apartadas, “porque Guerrero es un caso muy peculiar en el que hacen falta muchos docentes en las aulas y hay muchos jóvenes preparados que no tienen trabajo porque el gobierno no ha tenido la capacidad de armonizar para mejorar la educación de los niños guerrerenses”.

Cabe señalar que en los últimos meses maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación han denunciado que Guerrero no logró cumplir los requisitos para que la Federación le otorgara cien millones de pesos que servirían para estimular procesos de jubilación y con ello habría más de mil plazas vacantes, pero al no tener esos recursos no se pueden otorgar nuevas plazas y tampoco se pueden hacer cambios de adscripción.

En el movimiento de egresados participan al menos 100 jóvenes en su mayoría licenciados en educación secundaria en especialidades de español, matemáticas, también telesecundaria y otros rubros del conocimiento, quienes advirtieron que este es el inicio de una jornada de movilización de largo aliento que concluirá hasta el día que todos tengan un espacio laboral.