Maestro recibe amanezas por exigir seguridad en Chichihualco

El director de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla de Chichihualco denunció que de manera absurda en diversas redes sociales lo han relacionad con uno de los grupos delictivos que operan en este lugar y en estas publicaciones van implícitas amenazas que ponen en riesgo su vida.

Wilbert Chávez Gutiérrez explicó que el lunes su camioneta quedo varada en el bloqueo que un grupo de pobladores instaló en el punto conocido como la Hermita, por eso estuvo acudiendo al bloqueo esperando el momento que se retirara para poder sacar su unidad motriz, en ese sitio le tomaron fotos y las publicaron acusando que es parte de uno de los grupos delincuenciales que opera en la zona.

Explico que él ha dado declaraciones a medios de comunicación en los que demanda a las autoridades que se generen condiciones para que se pueda regresar a la actividad docente de manera presencial, pues en este momento lo hacen solo de manera virtual y se está teniendo retrasos importantes en materia educativa.

Agregó que incluso una de las 12 escuelas que conforman la zona escolar 012, tuvo que cerrar sus puertas por la falta de alumnos, pues los niños han buscado otras alternativas educativas para sus hijos.

Por toda la zona escolar indicó que son más de dos mil alumnos los que se encuentran sin clases presenciales y lamentablemente los niños no están atendiendo el tema de educación en línea, muchos no cumplen son los trabajos, y no hay realmente un avance para la educación de los menores, “esa es la demanda que tenemos como maestros, poder hacer nuestro trabajo de manera libre, porque nosotros nada tenemos que ver con grupos de la delincuencia, ni con unos ni con otros”.