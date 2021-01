Llama gobierno estatal a regular actos políticos

El Secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, informó que por instrucciones del Gobernador Héctor Astudillo, se exhortará a las autoridades electorales, regular los actos políticos para evitar incremento en contagios por Covid-19.

De acuerdo al comunicado de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el funcionario hizo este pronunciamiento un día después del mensaje dado por el secretario de salud Carlos de la Peña Pintos en el mismo sentido. Estado Aspirantes a candidato incumplen protocolos sanitarios en eventos

La misiva enviada a medios de comunicación, precisa además que “el Gobernador Héctor Astudillo, afirmó, "no definiendo a nadie, yo no me voy a meter a defender a nadie, pero también no voy a permitir que nadie me esté involucrando en asuntos que yo no tengo nada qué ver", con respecto a señalamientos del ex Fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez, sobre temas jurídicos que no resolvió cuando estuvo a cargo de la Fiscalía del Estado”.

Astudillo Flores, reconoció el trabajo de las instituciones de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz por el combate a los grupos delictivos en la entidad, fortaleciendo la seguridad en el Estado y en las acciones contra la pandemia por COVID-19.

En la sesión virtual, el Secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, informó del panorama Estatal de la pandemia por COVID-19 en el estado, se trabaja de manera permanente en el Sector Salud contra el COVID-19, con los directores de hospitales y jefes jurisdiccionales dando seguimiento puntual a todo el sector y reforzando la atención en Iguala y en general en la zona Norte.

Al revisar las acciones y operativos de seguridad y las actividades delictivas de las últimas 24 horas, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, David Portillo Menchaca y el Fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, informaron que en acciones coordinadas con las instancias de la Mesa de Coordinación Estatal, se lograron importantes acciones contra la delincuencia organizada en distintos municipios de Guerrero que serán informadas a la Opinión Pública.