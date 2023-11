Liberan a líder sindical preso por bloquear 4 horas la Autopista

El dirigente de la sección 18 del Suspeg, Andrés Pacheco Parra, fue liberado la madrugada de este domingo tras casi 48 horas de encierro en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, tras haber sido detenido cuando se manifestaban por el bulevar Vicente Guerrero de Chilpancingo y se le acusó de ataques a las vías generales de comunicación.

La liberación de Pacheco Parra se realizó a la una de la mañana de este domingo bajo reservas de ley, es decir que la investigación del presunto delito sigue y podría ser llamado en cualquier momento a declarar si la Fiscalía lo considera necesario.

Pacheco Parra refirió que el proceso iniciado en su contra no detendrá la lucha por un salario digno y prestaciones de ley pagadas en tiempo y forma.

En este momento, explicó, la lucha es por tener el salario digno para los trabajadores de la educación que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien estableció que ningún docente debe percibir menos de 19 mil pesos mensuales y en el caso de maestros estatales afiliados al Suspeg se tiene salarios de 6 mil pesos mensuales.

Además del incremento salarial se ha tenido a la exigencia de que se les pague el retroactivo en una sola exhibición y no en pagos "no somos Elektra para estar recibiendo paguitos, demandamos que sea en una sola exhibición y de la secretaria general del Suspeg exigimos un respaldo a la lucha y no aceptar ningún acuerdo de que se pague en dos partes".

Pacheco Parra explicó que su detención fue evidentemente ilegal porque los miembros de la sección 18 no bloquearon la carretera, sólo hicieron una marcha lenta en la que seguían caminando sobre la carretera, "me liberaron en la madrugada para hacerlo en lo oscuro sin que hubiera mucha gente, incluso liberaron antes a una persona que fue detenido con armas".

Finalmente explicó que la lucha no se va a detener, "el lunes nos vemos a las ocho de la mañana, nos vamos a reunir y todos los de la sección y vamos a proponer que se decrete un paro de labores total y saldremos a marchar posiblemente sin tocar vías federales porque fue lo que me advirtieron".