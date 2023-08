Lanza Evelyn llamado a la reconciliación

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, hizo “un llamado a la reconciliación por el bien superior del pueblo de Guerrero” y reiteró enfáticamente que no se rendirá ante los embates “conservadores y discriminación”.

Durante su mensaje en la conmemoración del natalicio de Vicente Guerrero Saldaña en Tixtla, primer presidente afromexicano de la historia de México, Salgado Pineda señaló que al igual que el prócer de la Patria no claudicará en su empeño por mejorar las condiciones de los guerrerenses.

Acompañada por autoridades civiles, militares y funcionarios, la gobernadora recordó que en el 241 aniversario del natalicio de Vicente Guerrero, en la entidad no se pierde “de vista el fulgor de sus ideales, ni regateamos el legado que nos dejó”.

“Al contrario, hoy más que nunca acudimos a su memoria para recabar fuerzas. Para encontrar el impulso que nos permita seguir avanzando. Para atender con diligencia los retos y las adversidades, como lo hiciera el General Vicente Guerrero, nuestro último insurgente.

“Incluso él consumador de la independencia, tuvo que lidiar con los embates conservadores que lo censuraron y discriminaron. El primer presidente afromexicano de la historia de este país portó orgulloso las raíces de nuestro estado frente a los ataques racistas, frente a la discriminación de los encumbrados”, señaló.

La gobernadora señaló que si en aquellos tiempos “Don Vicente Guerrero no claudicó, no se rindió, aún en los momentos más complicados, nosotros tampoco tenemos ese privilegio. Nosotros no tenemos el derecho a fallarle a nuestro pueblo, no tenemos la posibilidad de traicionarlos”.

Afirmó que, por el contrario, “hoy nuestro estado tiene el impulso de miles de mujeres y hombres que trabajan incansables por la transformación, el impulso de muchas generaciones de luchas que han dado forma a nuestro movimiento”.

En su mensaje, lanzó un llamado a redoblar esfuerzos, y a no claudicar hasta lograr el desarrollo, justicia, desarrollo y bienestar de los guerrerenses.

Abundó que a su administración la “impulsa y nos acompaña un gobierno federal encabezado por otro gigante, por el mejor presidente que ha tenido México, Andrés Manuel López Obrador, cuya doctrina humanista está sembrando esperanza y cosechando futuro.

Dijo que seguirá trabajando por el desarrollo de las 8 regiones del estado y por el bienestar de toda nuestra gente bajo el lema de “el bien para todos, el mayor bien para la patria”.

“Hoy vamos juntos, con firmeza y decisión, con el legado de nuestro héroe patrio, con su ejemplo y visión, hasta lograr la transformación de Guerrero”, enfatizó.