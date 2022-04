Incumple alcaldesa con otorgar facilidades para misa

El ayuntamiento de Chilpancingo que encabeza Norma Otilia Hernández Martínez, incumplió con colocar suficientes sillas para que los feligreses católicos pudieran sentarse durante la misa de Gloria que se desarrollo el sábado por la noche y pro ello muchas personas permanecieron más de dos horas parados escuchando la liturgia, acusaron los sacerdotes que tuvieron que disculparse con la feligresía.

Uno de los sacerdotes que acompañó al obispo Salvador Rangel Mendoza en la que fue su última actividad de semana santa en esta diócesis, porque el martes será relevado formalmente, a través del micrófono dijo que el compromiso del ayuntamiento que encabeza Norma Otilia Hernández fue colocar mil 400 sillas, sin embargo, sólo pusieron 350.

“Queremos agradecer a la presidenta que nos apoyó con el templete, el sonido y el formidable montaje de fuegos pirotécnicos, sin embargo, creemos que la secretaria de finanzas que es muy coda la hizo quedar mal al negarse a prestarnos más sillas que se tenían que rentar”.

Para la misa de ´gloria se esperaba que estuviera presente la presidenta, pero ante el reclamo público que hizo el sacerdote, la alcaldesa fue avisada para que no llegara y las sillas que se le habían dispuesto al frente del público se quedaron vacías durante toda la misa, también funcionarios que ya habían llegado al evento, entre ellos el síndico Andrei Marmolejo, se levantaron y retiraron.

En su comentario el sacerdote criticó que los postulados que la alcaldesa dice enarbolar son los de no mentir n o robar y no traicionar al pueblo y con su acción mintió pues se acordó que pondría suficientes sillas y no cumplió.

El reclamo de los sacerdotes derivó también en un comentario de crítica del obispo salvador al partido Morena al que pertenece la presidenta luego de que pidieron el plauso para la presidenta por l o que sí les apoyó, dijo a los feligreses, “ustedes aplauden muy aguado hasta parecen de Morena”.

A la misa se calcula que acudieron más de mil personas que llenaron la plaza cívica primer Congreso de Anáhuac, y participaron en la bendición del fuego nuevo, luego alumbraron la plaza con el fuego de los cirios, hasta que se cantó el gloria son el que se representó la resurrección de cristo, en ese momento se encendió el espectáculo de pirotecnia y posteriormente regresaron las luces de la plaza.