Nuevo obispo está capacitado para tratar con el narco: Salvador Rangel

El obispo José de Jesús González Hernández, que asumirá la titularidad en la diócesis Chilpancingo-Chilapa a partir del próximo martes 19 de abril, tiene experiencia en tratos con grupos del narco, reveló el aún encargado de la diócesis Salvador Rangel Mendoza, quien dio a conocer que Monseñor “Chuy” ha sido atacado a balazos y recibió un impacto en la pierna, también los sicarios le han asesinado a dos sacerdotes en su diócesis.

Durante la misa de gloria que realizó en la explanada del zócalo de Chilpancingo, Salvador Mendoza, señaló que el obispo que llegará el sábado es un fraile franciscano que compartió espacio en Tierra Santa con él, donde fueron custodios del sepulcro de Jesús, “allá vivimos cosas extremas de verdad, estuvimos en ese espacio durante la Guerra del Golfo y escuchamos las bombas caer muy cerca”.

Esa experiencia, dijo monseñor, los curó de espanto por lo que Monseñor Chuy es apto para atender la diócesis Chilpancingo-Chilapa y es que de acuerdo con notas periodísticas, Fray José de Jesús González Hernández, sufrió un atentado el 12 de mayo del 2011, cuando un grupo de pistoleros dispararon contra su vehículo por la carretera Acaponeta-Huajicori.

En esa ocasión hombres armados habrían montaron un falso retén y al paso del vehículo del religioso abrieron fuego contra él, impactándole varias balas a la unidad y una de ellas alcanzó la pierna del obispo.

Lee también: Encabeza monseñor Leopoldo González González acto de lavatorio de pies

La información recabada establece que monseñor no detuvo el vehículo ante las señas de los sicarios que l ordenaban detenerse y por eso le dispararon sin que se tratase de una acción propiamente dirigida contra él, pues cuando se percataron que se trataba de religiosos los dejaron ir.

El nuevo obispo llegará a Chilpancingo el martes 19 a las cinco de la tarde, se realizará la ceremonia de bienvenida en el parque bicentenario que se encuentra en la avenida Insurgentes a un costado de la gasolinería del DIF, de ahí se trasladarán a la catedral donde se realizará la misa de bienvenida.

El miércoles se hará una ceremonia similar en Chilapa ya que esta diócesis tiene la particularidad de tener dos catedrales y los obispos tiene que atender ambas.

Decenas de feligreses estuvieron presentes. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Por su parte Salvador Rangel Mendoza indicó que su última misa como responsable de esta diócesis será la del domingo a las 7 de la noche, después se trasladará al estado de Morelos donde ya se le está requiriendo para hacer algunos trabajos y allá se le dará la bienvenida el 15 de mayo.

“Me quedo cerca de Guerrero y de la diócesis porque por siempre seguiré siendo obispo emérito de Chilpancingo-Chilapa y en la catedral de Chilapa es donde entierran a los obispos, por eso ya fui a elegir el espacio donde cuando muera serán llevados mis restos”.

Salvador Mendoza quien desde el 18 de agosto de 2015, estuvo al frente de esta demarcación religiosa, señaló que se va muy contento de todo lo que hizo en Guerrero, “porque sólo hay una cosa que no hice y eso fue hacerme tonto, yo me dediqué a hacer mi trabajo recorrí toda la diócesis haciendo lo que me corresponde”.