IEPC Gro enviará notificación a Félix Salgado Macedonio en las próximas horas

En las próximas horas el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGRO) notificará a Félix Salgado Macedonio, el resolutivo que les envió el Instituto Nacional Electoral (INE) de retirarle la candidatura al gobierno de Guerrero.

Así lo confirmó el consejero presidente del IEPCGRO, Nazarín Vargas Armenta, en entrevista que concedió aquí en Acapulco, en donde explicó que en la sesión de la noche del viernes, se acordó que el área técnica notificará al senador con licencia y a partir de ese momento corren las 48 horas para que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y registre un nuevo candidato. Estado Parte caravana de Félix Salgado Macedonio rumbo a las oficinas del INE en la Ciudad de México

A pregunta si Salgado Macedonio ya impugnó la orden que les dio el INE, explicó que no, pero todos los actos y acuerdos que hacen son impugnables, "yo no puedo decir si lo va hacer o no, pero podría caer un medio de impugnación del acuerdo que hicimos, pero que lo hicimos en cumplimiento de la resolución que emitió el INE".

El funcionario del órgano electoral del estado, Vargas Armenta, por otro lado, señaló que todos los partidos políticos que están participando en el proceso electoral 2020-2021, cumplieron con postular candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa y por representación proporcional, por la comunidad LGBTTTI.

Asimismo, indicó que continúan con la revisión de los documentos de registro que presentaron los aspirantes a candidatos a las alcaldías de los 80 ayuntamientos, "el próximo 23 de abril estaremos dando a conocer los que aprobaron los requisitos en sesión ordinaria".

Finalmente, indicó que para el 24 de abril estarán todos los candidatos a las presidencias municipales en campaña.