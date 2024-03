“Hubo un abuso de autoridad” en homicidio de normalista: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló de acuerdo a las investigaciones preliminares de la Fiscalía General de la República (FGR) el normalista Yanqui Kothan Gómez, asesinado la noche del pasado jueves en un presunto enfrentamiento con policías estatales, no disparo arma alguna.

Durante la conferencia matutina en Palacio de Gobierno, envió el pésame a la familia y amigos del estudiante normalista de Ayotzinapa y afirmó que en el asesinato del normalista “hubo un abuso de autoridad”.

Dijo que no va permitir la impunidad y se castigará a los responsables, “no se va a fabricar nada para proteger a los responsables y no permitimos la impunidad”. “Me dolió muchísimo, me duele mucho y vamos actuar”.

La noche del 7 de Marzo sobre el libramiento de Tixtla-Chilpancingo a la altura del Hotel Petatlán en un reten de la policía estatal se le marco el alto a una camioneta con reporte de robo donde viajan estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, pero presuntamente los jóvenes dispararon a los elementos y se registro un enfrentamiento.

Durare el ataque un joven quedó detenido y otro más resulto herido de bala, quien fue trasladado al hospital para su atención médica, pero murió en el traslado al nosocomio.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que de acuerdo a las primeros dictámenes periciales el normalista, Yanqui Kothan Gómez Peralta no disparó.

“Hay que ver todos los peritajes ya se hicieron y ya está el expediente en manos de la Fiscalía General de la República y no vamos a permitir ninguna herencia, tentación de querer proteger a los responsable”.

Mencionó que los policías estatales que participaron están detenidos en la delegación de la Fiscalía General de la República.

Dijo que estos hechos, donde murió el joven normalista Yanki de 23 años de edad se dio por un abuso de autoridad y añadió que después se explicará en que condiciones ocurrieron.

Por otra parte, dio a conocer que se sigue investigando la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. “Vamos a continuar con la investigación “.

Dio a conocer que más adelante buscará reunirse con los padres de los estudiantes desaparecidos, pues quiere mantener un dialogo con ellos de manera directa y sin sus abogados porque no le tiene confianza ni muchos menos a las organizaciones supuestamente de derechos humanos porque han distorsionado las cosas.

En ese sentido, dijo que tiene pruebas de lo que dice, es por eso que buscará hablar con los padres de manera directa.

“Quiero hablar con ellos, que me permitan tener diálogo con ellos, sin ningún compromiso de nada, nada más quiero que me escuchen por que sostengo que ellos no tienen toda la información y yo quiero informales, no significa que van aceptar mi versión no le estoy pidiendo eso”.

López Obrador, insistió que quiere comentarle directamente a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa como va la investigación, “porque no quiero que se obstaculice lo que estamos haciendo se va avanzando y deseo de todo corazón que encontremos a los jóvenes”.

Dio a conocer que él mismo está conduciendo la investigación y ha contado con la colaboración de algunas personas que son clave.

“Ahí vamos avanzando poco a poco y ojalá que también los abogados no lleven a la práctica esto que sostuvo un abogado de que iban a ir a los actos de una candidata a provocar”, refirió.

Por otra parte, el presidente de México anunció su visita a Acapulco el próximo sábado donde tendrá eventos relacionados con salud.