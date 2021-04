Hoy se vacunará Héctor Astudillo contra el Covid-19

El gobernador Héctor Astudillo Flores reveló que este viernes acudirá a inocularse contra el Covid-19 como lo informó hace varios días y conminó a la población adulta mayor rezagada a que acuda a ponerse la vacuna contra el coronavirus.

Durante la conferencia virtual de actualización de casos Covid-19 trasmitida desde Acapulco, recordó haber dicho que sería el último en acudir a recibir el biológico y dijo que hoy recibiría la primera dosis. Local Podría registrarse una tercera oleada de contagios en Acapulco, afirma Salud municipal

“Hoy trataré de ser de los últimos, a lo mejor no puedo ir en la tarde, pero trataré hoy voy a recibir, voy a ir a que me pongan la primera dosis de vacunación, es el último día que están en Acapulco, en Chilpancingo ya no hay primera dosis, y voy el día de hoy a recibir la primera dosis aquí en Acapulco, como lo ofrecí hasta el final”, mencionó.