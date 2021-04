Largas filas en centro de vacunación de Forum Mundo Imperial

En el último día de vacunación contra el COVID-19 en Acapulco, en los centros instalados en el Forum Mundo Imperial y en el Instituto Tecnológico de Acapulco se realizaron largas filas de adultos mayores así como de vehículos que transportan a las personas con problema con una discapacidad o postrada para ser beneficiados con la dosis.

En el Centro de Vacunación que se ubica en el Forum Mundo Imperial, que tiene el control el ejército mexicano, desde muy temprano se registró largas filas de vehículos y en su interior viajaba el adulto mayor que recibiría la vacuna de Sinovac. Estado Llegada masiva de paseantes podrá tener un impacto en los contagios: Carlos de la Peña

Dos filtros fueron instalados antes de ingresar al estacionamiento del Forum Mundo Imperial; el primero es

Controlado por elementos de la Guardia Nacional y el segundo por Servidores de la Nación que solicita que se cuente con todos los documentos.

En este centro de vacunación se estima aplicar mil 500 vacunas y la atención será hasta las 20:00 horas.

Mientras, en el Instituto tecnológico de Acapulco, ubicado en la zona suburbana, los adultos mayores desde muy temprano hicieron largas filas.

Por ser el último día de las vacunas contra el COVID-19, en este centro de vacunación también se registró una gran afluencia de adultos mayores, pero todo fue muy ágil y la atención fue buena.

RECOMIENDAN A DOÑA MAGO NO TOMAR ALCOHOL NI IRRITANTES AL VACUNARSE.

La señora Margarita Sandoval de 60 años de edad, este día fue beneficiada con la vacuna Sinovac y comentó que después de que le aplicaran la dosis, la enfermera le recomendó que no tomara alcohol, no comer irritantes, no grasas y guardar reposo.

En caso de que le diera temperatura, le pidió no automedicarse, bañarse con agua fría y tomar una pastilla de paracetamol pero no tomar aspirina pues genera efecto contraproducente a la vacuna.

A la señora Margarita le dieron cita dentro de un mes para aplicarse la segunda dos de la vacuna Sinovac.

Este Jueves 8 de Abril se aplica la vacuna para las personas con el apellido paterno con la letra S, T, U, V, W, Y y Z.