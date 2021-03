Hecho inmoral declaraciones de Adela Román en centros de vacunación: Héctor Astudillo

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, calificó como un hecho inmoral las declaraciones de la alcaldesa, Adela Román Ocampo, quien hizo proselitismo político durante su visita a los módulos de vacunación en Acapulco y llamó a todos los funcionarios a respetar el actual proceso electoral.

Entrevistado luego de acudir al relanzamiento de la construcción del estadio de tenis en la zona Diamante del puerto, el mandatario estatal, reiteró que, no tiene un problema personal con la alcaldesa, pero lamentó las declaraciones que hizo ante los medios de comunicación.

"Yo no tengo ningún problema con la presidenta municipal, pero no hay que olvidar que estamos en un proceso electoral, el tema no es que haya ido a los centros de vacunación si no lo que declaró, fue inmoral", insistió.

Recordó que, todos los alcaldes tienen el compromiso también de respetar el proceso electoral y no meterse, sobre todo quienes aspiran a la relección como es el caso de Adela Román Ocampo.

En temas de seguridad dijo que se tomó la decisión de que la Guardia Nacional, Policía Estatal y la Sedena tomarán el mando de la seguridad en Iguala de la Independencia debido al aumento de los homicidios y demás delitos en este municipio de la zona Norte de Guerrero.

"La principal razón son los altos indicadores delictivos, demasiados homicidios y daños colaterales, la decisión se tomó dialogando con el gobierno federal porque es un tema de seguridad nacional, los policías municipales se les hará exámenes de control y confianza", expresó.