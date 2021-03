Reitera Adela Román no haber cometido proselitismo político

La alcaldesa de Acapulco Adela Román Ocampo, afirmó que está dispuesta a declarar en el momento que sea requerida ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), en respuesta a la denuncia que presentaron dirigentes del PRI y PRD.

En conferencia de prensa realizada en la sala de cabildo del Ayuntamiento del Parque Papagayo, la presidenta reafirmó que no cometió ningún delito al recorrer los módulos de vacunación porque no pidió ni promovió el voto a su favor. Local Movimiento Ciudadano denunciará ante FEPADE a Adela Román por delito electoral

La tarde de este martes en el primer día de vacunación anti-covid a los adultos mayores en Acapulco, el gobernador Héctor Astudillo Flores, señaló públicamente a la alcaldesa de politizar el acto al recorrer los módulos.

Román Ocampo, aseguró que es conocedora de la ley, y dejó en claro que no ha sostenido plática alguna con el gobernador luego del señalamiento que este realizó, y por el cual ella dijo también su postura.

Agregó que como primera edil, ya en funciones luego de haber sido reinstalada por el congreso del estado, tiene que defenderse ante una insinuación o acusación en su contra por presunto proselitismo político, y aseguró que en el momento que la citen a declarar ante la FEPADE, lo hará porque no cometió delito alguno.

"Estoy convencida de que no he cometido ningún delito electoral, y también yo pido que no politicen el tema de la vacunación, la ley electoral, es muy clara y dice que se puede y que no se puede hacer", precisó ante los medios de comunicación.

Agregó que es una acusación sin fundamentos la de los partidos políticos en su contra, porque sólo estaba cumpliendo con su responsabilidad como presidenta de Acapulco.

Señaló que el mismo gobernador del estado, en una conferencia de prensa que dio a los medios, habla y promueve la jornada de vacunación para los adultos mayores.

Agregó que seguirá haciendo lo que tenga que hacer como alcaldesa de Acapulco, porque los gobiernos y los gobernantes, no pueden ser omisos.

Por otro, dijo que es respetable de la opinión de la candidata del partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Guerrero, Ruth Zavaleta Salgado, respecto a que debe renunciar, por estas presuntas violaciones a la ley electoral, pero ella es abogada en derecho y con maestrías y debe de conocer perfectamente la ley electoral.