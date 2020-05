Guerrero se encuentra en su momento más delicado de contagios: Astudillo

El gobernador, Héctor Astudillo Flores, advirtió que el estado de Guerrero se encuentra en el momento más delicado de contagios de Covid-19, por ello llamó a la población a no relajar las medidas sanitarias y a quedarse en casa para evitar que las cifras aumenten.

Al encabezar la sesión de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz en Chilpancingo, Astudillo Flores revisó también las acciones que lleva a cabo su gobierno para atender esta emergencia sanitaria, donde continúa entregando insumos y material médico en hospitales. Estado Apertura HAF de forma simbólica el hospital de Chilapa de Álvarez

"En el caso de Guerrero estamos en el momento más delicado, insistimos que no hay clases, que no va a haber labores, hay cierre de negocios, hacer todo lo que se tenga que hacer para evitar contagios en el estado", expresó.

Asimismo, el mandatario estatal explicó que no se apartarán de la orientación nacional, y agregó que haber tomado la decisión de no regresar a la normalidad en los municipios que no tienen contagios se hizo con responsabilidad y por recomendación del sector salud.

Por otro lado, el Comandante de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, General Ernesto Ávalos Pardo, informó que el día de ayer se dio banderazo al Plan DN-III E por la temporada de lluvias que oficialmente inició el 15 de mayo.

