Funcionario menor, causante de conflictos en Protección Civil

Los conflictos laborales por los que ha atravesado la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en la que los trabajadores han realizado varios paros de labores, tiene que ver básicamente con la actitud del director de Administración y Finanzas, Víctor Parra, quien no acata las indicaciones que le da el titular de la dependencia, Roberto Arroyo Matus, hace las cosas de acuerdo a su propio criterio e ignora las propias instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Entrevistado la mañana de ayer, el secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mencionó que esta situación llega a grado tal que a pesar de que hay minutas de acuerdo firmadas con autoridades de la Secretaría General de Gobierno, Víctor Parra afirma que para pagar sus viáticos a los trabajadores necesita de una orden precisa.

Desde hace unos días, el Sindicato Estatal de Trabajadores de Protección Civil y Bomberos del Estado de Guerrero denunció la falta de pago de viáticos desde enero y febrero del presente año, además de exigir la entrega de Bases, el pago de un bono de riesgo, vivienda y equipo de protección contra incendios, por lo cual incluso el jueves de esta semana pararon labores en todo el estado.

Trabajadores exigen el pago de viáticos desde enero y febrero del presente año./ Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

El dirigente de este organismo sindical, Ángel Martínez Reyes, afirmó además que a pesar de la buena voluntad mostrada por el titular de la dependencia, Roberto Arroyo Matus, para atender sus demandas, el problema es que es el director de Administración y Finanzas, Víctor Parra, quien ignora tanto sus instrucciones como las mismas minutas de acuerdo firmadas con el Sindicato.

Al respecto, Arroyo Matus deslindó del conflicto con los trabajadores de Protección Civil tanto a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda como a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, ya que esta dependencia entrega los recursos en tiempo y forma, pero es Víctor Parra quien se niega a pagar los viáticos a los trabajadores: “es otro tipo de políticas de nuestro compañero director de Finanzas; hemos procurado indicarle que se haga el pago a cada uno de nuestros compañeros de tipo operativo, sin embargo, tiene otro tipo de consideraciones”.

Reconoció que quien se supone que es su subordinado “no ha hecho caso a las indicaciones que se le han dado”, por el contrario, contesta que requiere de una autorización expresa para pagar los viáticos que reclama el personal operativo, a pesar de que hay minutas de acuerdo firmadas en las que se expresa la intención de la gobernadora de atender a los trabajadores inconformes. “La verdad no veo la razón por la que se le ha negado el pago a los trabajadores”, aceptó.

Arroyo Matus dijo no entender la actitud de Víctor Parra, pues insistió en que el recurso llega en tiempo y forma de parte de la Secretaría de Finanzas, “por eso no entiendo por qué no se les cubre a pesar de que ya lo he solicitado en varias ocasiones que se les pueda pagar a los trabajadores”.