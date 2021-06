Fumar marihuana es jugar con la muerte... pero calma los nervios

Ajeno al fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que despenalizó el uso de la marihuana para uso lúdico, da una larga fumada a su “bacha” el Pedro, quien se declara abiertamente adicto al cannabis, aunque “en estos tiempos es jugar con la muerte”.

De rostro aún de veinteañero, de baja estatura y de complexión delgada, acepta platicar sobre que lo llevó a la adicción y las consecuencias que esto conlleva, con la petición de que no dé su nombre ni la zona que frecuenta, “hay halcones que andan de chivas y me pueden poner el dedo”.

-\u0009¿Por qué fumar marihuana es jugar con la muerte?

No eres de aquí, ¿verdad? Mira, tenemos que conseguir la yerba con quienes la venden, eso nos expone porque hay grupos de la delincuencia que no quiere que compremos. Entonces lo hacemos a escondidas, ¿si captas?

-\u0009¿Porque controlan el mercado…?

A parte de eso, pero yo creo que es porque no quieren que los “refaccionemos”, porque si les compramos a otro grupo, tienen estos para mover más yerba y amplían el mercado, tienen más control de su plaza y podrían desplazarlos.

-\u0009¿Desde cuando eres adicto a la marihuana?

Desde morrillo, creo que a los 12 años empecé con este vicio por curiosidad y a mis 42 años sigo fumándola, pero lo hago cuando tengo dinero, voy y me surto de 50 hasta los cien varos, a veces hacemos coperacha con los compas, porque hay varios locochones como yo.

-\u0009No te han detenido…

Un chingo de veces. Son los preventivos los que más la hacen de tos. Pero pocas veces me han llevado a barandillas, la mayoría les doy para el chesco y me sueltan.

-\u0009¿A qué te dedicas para poder llevar el sustento a tu familia?

Trabajo de promotor de hoteles, les llevó clientes y me dan mi comisión, que a veces son de cinco mil en un día, pero en temporada baja apenas va saliendo, pues varía entre los doscientos a 500 pesos.

-\u0009¿Te has enfermado por fumar marihuana?

No, al contrario, cuando pisteo me relaja y ando más activo, porque en ocasiones el estrés me da duro y tengo que tener una bachita y con eso la hago, ando como nuevo.

-\u0009¿Qué opinas que ya se despenalizo el uso de la marihuana con fines lúdicos?

Ni sabia. ¿Qué significa lúdico?

-\u0009Bueno, que es con fines de entretenimiento o diversión, pero finalmente que puedes consumir la droga sin que te lleven a la cárcel.

Pero de todos modos si me encuentran con algo de yerba los polis, les tengo que dar su mochada y seguir cuidándome de los chicos malos, porque aquí la ley es la de la maña.

Bueno, lo dejo, ya se terminó mi bachita, voy por más.

Y así, Pedro, es uno de los tantos adictos a la marihuana que les favorece el fallo de la SCJN, aunque la mayoría ignore sus beneficios que les concede la ley.