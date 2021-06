Familiares de ex portero de Los Avispones piden ayuda para localizarlo

A ocho días de la desaparición de un trabajador de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, su familia realizó enésimo llamado a quienes lo privaron de su libertad para que devuelvan con vida a Alberto Castañón Flores quien el pasado viernes 18 de junio salió de su trabajo y no se volvió a saber de él.

Mediante una conferencia de prensa sus familiares y amigos pidieron por su libertad y expusieron que no tienen interés de que se persiga a nadie, únicamente que él pueda regresar con bien a su hogar. Estado Denuncia Marcial Rodríguez Saldaña presunta desaparición de comisario de Changata

“A nosotros solo nos interesa la vida de mi hermano, no nos interesa quienes lo tienen, si nos escuchan, compadézcanse de nosotros, somos familias de bien, no peleamos con nadie, no tenemos ninguna intención de crear un conflicto, no nos interesa”, expresó Andrés Castañón, hermano del también ex futbolista.

Los familiares denunciaron que en una página en Facebook bajo el nombre de “Noti Guerrerense” se hizo una publicación en la que responsabilizan de la desaparición de Alberto Castañón a un grupo delictivo, lo cual pidieron que no se siga realizando por que ponen en riesgo su integridad y la investigación.

La esposa de Alberto, Rosalina Placencia, confió en que la intervención del gobernador pueda ayudar a que se agilice la investigación pues el mandatario les informó que se trata de un caso prioritario y se están poniendo todos los esfuerzos en resolverlo, “Confiamos en su palabra, por eso no tenemos motivo para movernos de manera agresiva hacia otro lado, somos personas de bien, no queremos entorpecer nada y que se ponga en riesgo a mi esposo”, indicó.

Alberto Castañón Flores desapareció la tarde del pasado viernes. Salió de la delegación de la SCT en Chilpancingo a las 14:20 horas con rumbo al barrio de San Francisco, en el centro de la ciudad, pero no llegó. Desde entonces sus familiares desconocen su paradero.