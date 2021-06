Marchan por desaparición de ex portero de los Avispones en Chilpancingo

Familiares y amigos del ex portero del equipo avispones de Chilpancingo, Alberto Castañón Flores, se manifestaron para pedir a quienes tengan cautivo a esta persona que se apiaden, y lo liberen con vida, “no somos personas de mal que queramos hacerle daño a alguien lo único que buscamos es que él regrese con su familia”, indicó la esposa del desaparecido.

Desde el pasado lunes empezaron a circular en redes sociales la información y la ficha del ex futbolista que fue reportado como desaparecido y en el que se solicita a la población en general que pueda tener algún indicio de su paradero que lo haga saber a los números de la Fiscalía. Policiaca Activan Protocolo Alba por desaparición de mujer en San Luis Acatlán

Roslaina Placencia Vázquez, quien es esposa del hoy desaparecido, indicó que no tiene ningún reclamo para las autoridades, pues han sido atendidos desde que presentaron la denuncia e incluso lograron que se les programara una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo, a quien le solicitarán que intervenga para que no se escatime en la búsqueda.

Los familiares y amigos se concentraron en las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que es donde él hoy desaparecido laboraba, desde ahí salieron en marcha a la Fiscalía General del Estado.

En la manifestación participaron alrededor de 80 personas, todos vestidos de blanco y portaron una lona con la que se demandó el regreso con bien del deportista.

Dentro de su mensaje Roslaina Placencia Vázquez esposa del deportista guerrerense realizó un llamado a la sociedad para que brinden su apoyo y aporten algún tipo de información que abone a lograr su aparición con vida.

Alberto Castañón desapareció el viernes18 de junio luego de salir de las instalaciones de la SCT, y no llegó a su hogar, su vehículo fue localizado el sábado 19 de junio en la entrada norte del municipio de Chilpancingo cerca del hospital general Raymundo Abarca Alarcón y de él no se ha sabido nada, sus familiares aseguran que no tenía enemigos visibles ni relación de ningún tipo con personas dedicadas a actividades ilícitas.