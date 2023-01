Falló la política de abrazos, no balazos: Mario Moreno

El ex candidato a la gubernatura del estado por la alianza conformada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Mario Moreno Arcos, criticó la estrategia fallida del gobierno de la República encabezado por Andrés Manuel López Obrador de quien dijo, su “política de abrazos no balazos, simplemente no funcionó”, pues lamentablemente todos los días hay “eventos lamentables” en el país que enlutan “cientos, miles de hogares”.

Además, el dos veces alcalde de Chilpancingo expresó que lo novedoso de que el presidente López Obrador haya declarado que la entrega de apoyos a los pobres sea una estrategia política “no tiene nada de extraordinario, porque lo único que faltaba es que lo escucháramos de su boca”.

Cuestionado en torno a los hechos de violencia ocurridos en los últimos días en el estado de Sinaloa, a raíz de la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, señaló que este únicamente es un acontecimiento más que se viene a sumar a los que ocurren en el país que lamentablemente “siguen enlutando a cientos, miles de hogares”.

Local En medio de violencia, Acapulco diversifica su oferta con desfile de globos gigantes

Y remarcó: “lamentablemente, esa política de ‘abrazos, no balazos” no funcionó, no operó, porque hoy vimos que tuvieron que recurrir a la fuerza para poder detener a uno de los objetivos importantes que le había causado una deshonra al gobierno actual con el famoso “culiacanazo” de hace ya más de dos años”.

Desgraciadamente, resaltó, Guerrero no escapa a la violencia de todos los días y en este sentido lamentó que no prosperen los pocos esfuerzos que se hacen al respecto, porque no hay resultados positivos ya que, por el contrario, esta entidad sigue estando entre los estados siete u ocho estados con mayor índice de violencia, además de que “siguen ocurriendo feminicidios de manera alarmante a pesar de las declaraciones que se hacen en el ánimo de querer cubrir algo que no se puede por la magnitud que tiene”.

Lamentó además que la violencia siga permeando en Acapulco y Chilpancingo, porque desafortunadamente la estrategia de los gobiernos federal y estatal “es fallida y no está logrando los objetivos, porque vemos que se reúnen, pero hace falta más que sentarse a tomar café o diseñar alguna estrategia”.

Moreno Arcos fue puntual al hacer un reconocimiento al Ejército Mexicano, pero también remarcó que no lo están dejando actuar debidamente para lograr retornar un poco de paz al estado y además criticó el hecho de que se anuncie “de manera pomposa” el arribo de nuevos elementos policiacos, arman operativos, sellan ciudades, “pero los crímenes siguen ocurriendo todos los días en los lugares más concurridos” de Acapulco y Chilpancingo.

El ex candidato a la gubernatura no quiso señalar si el gobierno federal está reprobado en materia de seguridad pública, porque “no soy yo quien puede calificarlo, porque hoy es la sociedad la que se da cuenta de la circunstancia en la que actualmente vivimos y que, por supuesto, está muy lejos de lo que realmente anhelamos”.

Clientelismo político

Respecto al reconocimiento abierto que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de que el apoyo que su gobierno le da a los pobres es una estrategia política, insistió en que el hecho de que lo haya reconocido no tiene nada de extraordinario, porque “lo único que faltaba es que lo escucháramos de su boca”.

Y enfatizó: “han usado los programas sociales con toda la desfachatez del mundo para poder acceder al poder y tener esta circunstancia en la que actualmente vivimos; es cierto que hoy los adultos mayores reciben un poco más de recurso, es cierto que los “ninis” reciben un recurso, pero también es cierto que no hay medicamentos en los hospitales y que en las comunidades la gente se sigue muriendo por falta de médicos y medicinas, eso también es cierto y no se puede ocultar”.

Local Habrá más seguridad donde se requiera: Evelyn

Por lo anterior, consideró que al respecto “algo tienen que hacer los órganos electorales” y en este sentido celebró que en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no haya quedado ninguno de los alfiles que el presidente López Obrador tenía, porque eso “nos permite tener una aspiración de que el día de mañana pueda haber elecciones más justas, más limpias, pero sobre todo que la democracia siga permeando en nuestro país”.

Y es que resaltó que desde la llegada de los programas sociales impulsados por López Obrador, “vemos que con la mayor impunidad se usan para poder cooptar a los mexicanos y seguir accediendo al Poder”.

Mencionó además que el Instituto Nacional Electoral debe de convertirse en el garante de la democracia, más con el apoyo que la ciudadanía le ha dado a través de la gran marcha que se llevó a cabo en la Ciudad de México y con la lucha que la disminuida oposición ha dado en el Congreso de la Unión.

Cuestionado en torno a si los partidos de oposición deben de proceder ante las autoridades correspondientes por lo declarado por el presidente López Obrador, consideró que más que esperar a que los institutos políticos impugnen, es la ciudadanía la que debe salir a votar porque es la única forma de darle la vuelta a esta circunstancia a la que nos están llevando”.