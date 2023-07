Exigen normalizar el transporte público hacia Petaquillas

Vecinos de colonias que se encuentran asentadas en las cercanías del bulevar Chilpancingo-Petaquillas, demandaron al gobierno del estado su intervención para que se normalice el servicio de transporte público que se suspendió desde hace dos semanas por la crisis de violencia y hasta el momento sólo se restableció parcialmente.

Entre los afectados se encuentran habitantes de colonias como Mirna Acevedo, Real del Valle 1 y 2, Villas Vicente Guerrero, La Cinca, Emperador Cuauhtémoc, Viudas de Huautla, Valle Esmeralda y Río Azul 1 y 2, no lo hicieron de la misma manera, quienes tiene que caminar desde el punto conocido como El parador del Marqués hasta sus hogares, pues es este sitio hasta donde llegan las unidades de transporte público.

De acuerdo con el análisis de quienes entienden el tema de los grupos delincuenciales el Parador del Marqués es la zona limítrofe entre los territorios de uno y otro grupo delincuencial, por eso las unidades de transporte que prestan servicio en el interior de la capital no pueden pasar hacia Petaquillas, y las que prestan servicio hacia las rutas del circuito Río Azul no podían ingresar a la capital.

De acuerdo con los vecinos, los choferes de urvan les han dicho que hasta el momento la amenaza de atentar contra las unidades que pasen por el bulevar no se ha levantado y a diferencia de las camionetas foráneas a ellos el gobierno no les ha ofrecido ningún tipo de protección y mientras la zona siga siendo insegura no van a entrar para allá.

La crisis del transporte inició el 8 de julio cuando civiles armados incendiaron vehículos con sus choferes en el interior tanto en Chilpancingo, Petaquillas y Tixtla, lo que ocasionó que toda la zona centro se quedara sin comunicación, en el caso de las Urvan que van a Mochitlán Quechultenango y Colotlipa el gobierno instaló retenes para que pudieran transitar sin problemas, pero estos no garantizan la seguridad de los que van de Chilpancingo hacia el sur.

En algunos casos, los colonos tiene que caminar más de un kilómetro para poder encontrar una urvan que los lleve al centro o mercado de Chilpancingo, el diálogo con los choferes ha generado que las urvan lleguen hasta el crucero de la cinca y de ahí retornen, confiando en que los protege un retén de la policía estatal,

Los quejosos advirtieron que en caso de no tener respuesta a su petición, podrían iniciar una serie de movilizaciones para ser escuchados, “muchos lo hacen y los atienden, nosotros solo queremos transporte público y la seguridad de los transportistas”