Exigen a la FGE castigo para Félix y ex fiscal

El caso de la presunta violación que cometió el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, visibiliza el panorama de violencia que viven las mujeres de Guerrero, quienes no encuentran en las autoridades respuesta a sus exigencias de justicia y una vida libre de violencia, señaló La presidenta de la Asociación Guerrero contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar.

La luchadora por los derechos de las mujeres indicó que el caso no es más que una muestra de lo que padecen las mujeres Guerrerenses que se enfrentan con un sistema de justicia donde se privilegia la presunción de inocencia y se delega la carga de prueba a la parte acusadora, además de la apatía de las autoridades por hacer su trabajo y realizar las investigaciones.

Indicó que durante el 2020 como asociación civil acompañaron 43 casos de mujeres que denunciaron delitos sexuales y de estos sólo dos lograron que fueran judicializados, “es muy complicado para las autoridades encontrar elementos que justifiquen, porque lo que pesa es la presunción de inocencia del imputado, hay una situación complicada para las victimas porque les queda la carga de la prueba a ellas”.

Indicó que entre las denuncias que se presentan y las carpetas que se judicializan es un abismo enorme y esto se debe a la apatía de las autoridades, pues muchas carpetas se archivan, se envían a la congeladora por cuestiones de políticas como fue en este caso, en que las autoridades no quieren pelearse con nadie, otras porque las víctimas no están en condiciones de estar todos los días dando seguimiento, pese a que es obligación del ministerio público hacer la investigación.

Insistió en que el caso de Félix Salgado no es un tema de excepción, más bien es una muestra de lo que viven diariamente las mujeres en Guerrero y que hoy está permitiendo hacer notoria la situación de corrupción y tráficos de influencias.

Refirió que lamentablemente el Sistema Regional para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, no ha tenido ninguna sesión en lo que va del presente año y en la última de diciembre no se pudo tratar el caso porque se argumentó que no es un tema que ataña a este organismo, sino a los partidos políticos, “creo que si debe tener una postura el sistema y emitir las recomendaciones para que se tomen las previsiones en el estado y se actúe para evitar repetición”.