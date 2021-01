Pedirá MC respuesta al IEPC a su demanda contra Félix

Este lunes, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Adrián Wences Carrasco, acudirá al Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGRO), para pedir resultados de su demanda y se impida el registro como candidato a Félix Salgado Macedonio.

En entrevista, aclaró que el órgano electoral todavía no ha resuelto su denuncia que presentó en contra de Salgado Macedonio, para que no sea declarado legible mientras no se resuelva las denuncias penales que existen en su contra por el delito de violación. Estado Vacunan contra Covid-19 en Tlapa a servidores de la nación a pesar de no estar en la primera línea de batalla

Además, recordó que la Fiscalia General del Estado (FGE), recibió otra denuncia penal y debe de resolver sobre la situación legal de Salgado Macedonio.

El dirigente del partido naranja, Wences Carrasco, dijo convencido que aquí no existe ninguna duda de que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tiene que negarle el registro, porque Félix Salgado Macedonio no solo no debe ser candidato, sino debe ser investigado juzgado y sancionado.

En ese tenor, rechazó estar apoyando al ex aspirante a la candidatura a la gubernatura del estado, Luis Walton Aburto, quien fuera líder moral de Movimiento Ciudadano, "él no necesita que lo apoyen, tiene el liderazgo para tomar las decisiones que más le convengan".

Puntualizó que están alzando la voz, porque están convencidos que alguien que es acusado de un delito tan grave, no debe ser candidato mucho menos gobernar un estado como Guerrero.