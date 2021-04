Ex aspirantes a candidatos exigen la reposición del proceso interno de Morena

En protesta a la manipulación en la designación de las candidaturas a los cargos de elección popular, ex aspirantes a alcaldes, diputados y planillas de síndicos y regidores, exigieron la reposición del proceso interno y la renovación de los órganos de dirección internos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Encabezados por el diputado local de Morena, Zeferino Gómez Valdovinos, denunció que están en plan de lucha para cambiar todo aquello que engendró el antiguo orden de corrupción e impunidad, que desplazó a los auténticos liderazgos de la izquierda y que privilegió a oportunistas.

Dijo que por ello, no pueden dejar de alzar la voz en defensa de los principios de su Instituto político y mucho menos permitirlo; ya que claramente se viola el artículo 6 bis del estatuto de su partido que condiciona la candidatura a un cargo interno o de elección popular en Morena.

El legislador morenista y ex aspirante a la alcaldía de Acapulco, Gómez Valdovinos, reprochó que no se haya tomado en cuenta a los aspirantes com trayectoria, atributos ético-políticos y antigüedad en la lucha por causas sociales, quienes confiaron en la transparencia del proceso interno.

Pero finalmente se incumplió con la convocatoria y por eso exigen una explicación de que manera o cómo fue que obtuvieron los resultados para nombrar a los candidatos en el estado de Guerrero.

"Hacemos responsables directos del posible fracaso electoral en las elecciones del 6 de junio a Mario Delgado Carrillo, Citlali Hernández, Esther Ataceli Gómez, Comisión Nacional de Elecciones y al secretario general en funciones de dirigente estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña.

También protestaron y exigieron la renuncia de los dirigentes de Morena, Bernarda Leovigilda Chávez, Javier Vázquez García, Rodtigo Cortes Vivar, Silvia Alemán Mundo, entre otros, quienes afirmaron que las candidaturas la ofertaron al mejor postor, dejando a un lado los principios, su programa de acción y de sus estatutos internos.