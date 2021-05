Evelyn Salgado suma a su campaña a Arturo Ruiz Massieu

Arturo Ruiz Massieu, tío de la senadora priista Claudia Ruíz Masseiu Salinas, se sumó a la campaña de la candidata a gobernadora de Guerrero por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Evelyn Salgado Pineda.

Durante un acto proselitista realizado en el municipio de Tecpan de Galeana, el ex candidato al mismo cargo de representación popular y senador con licencia Félix Salgado Macedonio, presentó al hermano del desaparecido ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu, asesinado un 28 de septiembre del 1994 en la ciudad de México. Estado Lentitud en el caso Félix Salgado es política, no jurídica: MP

Al momento de presentar a Arturo, quien se encontraba entre los asistentes, Salgado Macedonio, pidió que se quitara el cubrebocas para que la gente lo viera y lo invitó a subirse al templete donde se encontraba el ex aspirante y su hija.

Luego de la presentación, Félix Salgado bailó cumbias con canciones de Kike, cantante del grupo los Karkis.

Cabe mencionar que su hermana, Maricela Ruiz Massieu, es candidata a regidora por el partido Encuentro Solidario en Acapulco con la planilla de Mauricio Legarreta, hermano de la conductora Andrea del mismo apellido.