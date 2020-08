Este domingo presentará SEP barra de contenidos pedagógicos de "Aprende en Casa"

A partir de este domingo la Secretaria de Educación Pública (SEP) dará a conocer la barra programática de los contenidos pedagógicos correspondiente al programa “Aprende en Casa”, para iniciar la segunda semana del ciclo escolar 2020-2021.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Arturo Salgado Urióstegui, quien explicó que la primera semana del calendario escolar se concluyó con una gran participación del millón 122 alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Estado No se debe cantar victoria por Semáforo Amarillo: Tulio Pérez

Por lo que exhorto a los padres de familia a estar atentos y pedirles a sus hijos que consulten toda la información a través de los diversos medios que se han puesto a su alcance, como son los canales de las cadenas de televisión y de los medios impresos.

El funcionario de la SEG, Salgado Urióstegui, asimismo dio a conocer la forma en que los maestros valuaran a los alumnos, en ese sentido explicó que todo el magisterio guerrerense presentó su programa de trabajo y tomó los Consejos Técnicos, con el propósito de dejar trabajos a sus alumnos.

Para el efecto, se apoyan en todas las plataformas digitales y el internet, así como de los propios padres de familia para poder mantener ese acompañamiento con los estudiantes, de tal suerte que no solo hagan la evaluación, sino que puedan atender dudas del contenido pedagógico.

Esto está en función de su programa de trabajo y tienen que ser muy flexibles, para que la educación no se detenga y se soga al pie de la letra con el plan de estudios, así también en aquellas comunidades apartadas, los maestros están acudiendo a dejar las tareas para que, los alumnos que no cuentan con televisión ni internet trabajen con sus libros de texto y no se rezaguen del contenido del calendario escolar.