Escuelas de nivel básico cancelan regreso a clases por eclipse solar

Por temor a las consecuencias que pueden presentarse por el eclipse solar, la mayoría de las escuelas del nivel básico suspendieron clases este lunes, pese a que la SEG convocó a reanudar el ciclo escolar 2023-2024.

Este 8 de abril se podrá presenciar el evento astronómico en el territorio nacional, por lo que se inundaron las redes sociales de advertencias sobre supuestas catástrofes y daños a la salud por el eclipse.

Lea también: Zócalo y Palacio de Gobierno serán observatorios del eclipse

Esto originó que algunas escuelas de preescolar, primaria y secundaria, no abrieran "hasta nuevo aviso", pese a que este lunes, deben presentarse a cumplir con su horario de trabajo después de disfrutar del período de vacaciones de Semana Santa.

Pero los padres de familia por precaución decidieron no exponer la seguridad de las niñas y los niños, por lo que la mayoría decidió no llevarlos a sus escuelas y con esto se desmintió la información oficial.

El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, aseguró que este lunes un millón cien mil estudiantes reanudaron el ciclo escolar y que el eclipse solar no es causa para suspender clases.

El responsable de la educación en la entidad fue puntual al precisar que después de disfrutar del período vacacional de Semana Santa y Pascua, se debe cumplir con la instrucción de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de regresar todos a las aulas.

Salud IMSS emite recomendaciones para observar el eclipse solar

Al referirse al fenómeno astronómico, refirió que desde hace cinco días se inició con una campaña informativa dirigida a los 70 mil trabajadores de la educación, sobre la forma en que deben de actuar y aprovechar el lado científico como parte de sus tareas de enseñanza.

Aceptó que a través de las redes sociales se han manejado diversos comentarios sobre supuestas catástrofes e incluso advertencias sobre el riesgo de enfermedades principalmente a las mujeres embarazadas, "por supuesto que todas son falsas".

El funcionario estatal, Rodríguez Saldaña, quien fue entrevistado vía telefónica, indicó que por eso, se giro un comunicado al magisterio guerrerense en el que se le instruye actuar con responsabilidad y cumplir con su jornada de trabajo.

A pregunta si habrá sanciones a las y los maestros que decidan no presentarse a trabajar tomando como excusa el evento astronómico, puntualizó que no, como también se entenderá la decisión de los padres de familia que decidan no llevar a la escuela a sus hijos por este evento.