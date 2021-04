Entre irregularidades vacunan contra COVID-19 al 20% de médicos privados

Este fin de semana durante la jornada de vacunación contra el COVID-19 para adultos mayores, fueron vacunados médicos particulares de Zihuatanejo; pero no todos corrieron con la misma suerte, pues tan sólo el 20 por ciento recibió el biológico, quedando aún desprotegidos el 80 por ciento.

La aplicación del antídoto para los galenos estuvo marcada de irregularidades, señalaron que la Delegada de los programas del Bienestar en Costa Grande, Leticia Rodríguez Rodríguez, incluso obstruyó la dotación del antídoto a uno de ellos por argumentar que no estaba en la lista. Estado Compra Salud Estatal medicamentos con exorbitante sobreprecio

De acuerdo con lo narrado por la médico afectada, quien pidió el anonimato, indicó que ella no apareció en la relación que manejaron los servidores de la nación, pero si en la lista de médicos enviada por la Secretaría de Salud del gobierno del Estado de Guerrero y a pesar de eso no la dejaron vacunarse.

Narró que por si eso fuera poco, Leticia Rodríguez y su asistente Jorge Morales, frente a varias personas y entre gritos y a empujones la corrieron de la sede, argumentando que no era doctora y que no estaba en la lista.

Ante esa situación un grupo de doctores y enfermeros que estaban al interior acudieron a su auxilio, reconociéndola como parte del gremio pero a pesar de eso, la Delegada impidió que le aplicaran el antídoto.

Doctores que contemplaron los hechos lamentaron la actuación de Leticia Rodríguez y su asistente, considerando que independiente de que no estuviera en su lista, si aparecía en la del gobierno del estado que autorizó su titular Carlos de la Peña Pintos y sobre todo, tomando en cuenta que es médico que diariamente atiende casos de personas contagiadas de COVID-19.

A pesar de que Leticia Rodríguez defendió que no se vacunaría a nadie que no estuviera en la lista del gobierno federal, se pudo constatar que hubo personal médico que no estaban considerados en esa relación y si recibieron el antídoto.

De entre otras irregularidades que pudieron cotejarse en la relación, compartida por la propia Delegada de los programas federales, es que dentro de los 54 enlistados, al menos a dos los registraron dos veces, lo que deja entrever la falta de coordinación y comunicación en el equipo de servidores de la nación que lidera Leticia Rodríguez.

En el puerto existen más de 100 profesionales de la salud que todavía no reciben la vacuna contra el COVID-19 porque trabajan sólo en el sector privado, caso contrario, de los servidores de la nación quienes no tratan con pacientes enfermos de coronavirus y ya cuentan con el antídoto.

Los doctores reprobaron la actitud de Leticia Rodríguez y consideraron que va en contra del discurso del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que todos los doctores debían ser vacunados antes que nadie, cosa que en Zihuatanejo no ha pasado.