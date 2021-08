Empleados de Salud estatal denuncian muertes por Covid

Al menos cuatro trabajadores de la Secretaría de Salud en la zona de Acapulco fallecieron en la última semana por contagios de Covid-19, a pesar de estar completamente vacunados con las dos dosis de la vacuna Pfizer, denunciaron trabajadores del esta dependencia quienes reclamaron a las autoridades dotar de material.

El doctor Hilario Zúñiga Escamilla indicó que en todos los hospitales del estado se tiene un severo problema de falta de medicamentos, por lo que los familiares de los pacientes tienen que adquirir por su cuenta todo lo que el médico recete porque las farmacias de los nosocomios están vacías.

Si no hay medicamentos para atender al paciente, en materia de protección para los trabajadores el tema es peor, ya que han entregado cubrebocas que no son adecuados y en cantidades insuficientes, tampoco entregan batas, no hay guantes, gorros y demás materiales que el personal se debe colocar para ingresar a las zonas Covid.

Los quejosos denunciaron que lamentablemente hace falta mucho personal, porque en la oleada anterior de Covid el gobierno federal contrató a través del Insabi, médicos y enfermeras que cuando la pandemia bajó, los sacaron de los hospitales y pretendían enviarlos a trabajar a zonas muy alejadas y sin condiciones laborales adecuadas, por eso muchos renunciaron.

Acusaron además a la dirigente del sindicato, Beatriz Vélez Núñez, de no estar haciendo el trabajo de defensa del trabajador; “Se ha dedicado a enviar condolencias a los fallecidos, pero eso no es lo que el trabajador requiere, lo que necesitamos es material de protección y un sindicato que realmente de la cara por los trabajadores”.

La acusaron de tener al menos 14 familiares que han sido insertados a la plantilla laboral de forma irregular, pues muchos de estos no tienen el perfil del área de salud y con plazas de médico o enfermera desarrollan labores administrativas.

“Es un problema que el personal que cobra como médico o enfermera esté cuidando la puerta o simplemente trabajar sea de los que no vienen a porque los respalda el sindicato”.

PROBLEMA LABORAL

Aunado a sus denuncias, señalaron un serio problema que se presentó la quincena pasada, donde a todo el personal de la Secretaría de salud le cambiaron el banco donde le depositan la nómina y les advirtieron que quien no acepte la asignación al nuevo banco tendrá que quedarse una quincena sin cobrar mientras se hace el trámite para devolverlo.

La situación genera problemas para quienes tiene préstamos en las instituciones bancarias y de la nómina se les descuenta el pago, en ese caso tendrán retrasos y podrían generar intereses.