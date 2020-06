Emergencia sanitaria de Covid-19 afectará presupuesto del 2021: Sedesol Guerrero

La emergencia sanitaria por el Covid-19 si va a impactar al presupuesto para el 2021, dijo el titular de la Secretaria de Desarrollo Social de Guerrero, Mario Moreno Arcos, quién afirmó que, pese a este panorama, no se ha bajado la guardia para continuar con los programas sociales en apoyo de los sectores más vulnerables de este estado suriano.

El funcionario reveló que las acciones de gobierno se enfocán en atender la falta de empleo que se agudizó con las medidas que se tuvieron que aplicar para proteger a la población del contagio del patógeno.

Aseguró que, a pesar de todos estos problemas que se están enfrentando en esta pandemia, se continúa con el programa"Iluminando Guerrero", mediante el cual se pretende abarcar a los municipios que aún carecen de sistema de alumbrado, en donde se dispondrá de 2 mil 500 electrificaciones con paneles solares, dando prioridad a las comunidades de la sierra y la Montaña.

El titular de la Sedesol Moreno Arcos, explico que en este programa, el gobierno del estado aporta un 50 por ciento del costo de la electrificación y los alcaldes el otro 50 por ciento, con el apoyo del fideicomiso: Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE).

Finalmente, a pregunta sobre sus aspiraciones políticas, porque insistentemente lo colocan como un posible precandidato a la gubernatura de Guerrero, contesto:"no lo pierdo de vista, pero no me obsesionó, la vida me va a poner en junio de 2021 en el lugar que deba de estar, por lo pronto estoy enfocado en cumplir con mi responsabilidad que tengo al frente de la Secretaria de Desarrollo Social".