Pruebas PCR con isopos garantizan resultados efectivos para diagnosticar coronavirus: SSA

El Secretario de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña Pintos, informó que, solo la prueba de PCR con isopos para detectar coronavirus garantiza confiabilidad en el resultado y advirtió que, las pruebas rápidas pueden dar falsos positivos y negativos de esta enfermedad.

El funcionario estatal, pidió a la población que no se deje llevar por falsos anuncios en redes sociales, donde les ofrecen acudir a sus hogares a tomarles las pruebas, ya que ninguno de estos negocios están autorizadas por la Secretaría de Salud, ni la Cofepris.

De la Peña Pintos, recordó que, los únicos laboratorios autorizados por la federación para llevar a cabo las pruebas, son el de Salud Pública ubicado en Ciudad Renacimiento y el de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), mientras que, ninguno privado en la entidad cuenta con los permisos necesarios.

"Salió un listado de aquellas pruebas cerológicas o rápidas la verdad es que están autorizados por el INDRE pero no sé han calificado bien a nivel nacional porque aunque están autorizados se tienen falsas positivas y falsas negativas, el estándar de oro son las pruebas de PCR para coronavirus", expresó.

Señaló que, si la población se realiza pruebas rápidas, corren el riesgo de que el resultado sea negativo aunque tengan la enfermedad, lo que puede provocar que se agrave y llegar tarde a los hospitales, lo que pondrá en riesgo su vida.

"Nos enteramos en chats que van a tomar pruebas a su domicilio y todo esto se está investigando porque no está permitido, no está autorizado por la Secretaría de Salud, no se dejen llevar por estás personas que se aprovechan del desconocimiento para estás pruebas puede ser un error", concluyó.

Para mayor confiabilidad, Carlos de la Peña, pidió a la población que cuenta con síntomas de coronavirus a qué acudan a las instituciones de salud para hacerse la prueba y no caigan en manos de personas que pretenden aprovecharse de la emergencia para hacer estudios no confiables.