Egresados normalistas protestan para exigir basificaciones en Chilpancingo

La manifestación de maestros que fueron contratados por la Secretaría de Educación en el año 2020, llegó hasta el punto conocido como El Parador del Marqués donde realizan un bloqueo parecían de la autopista del Sol, los docentes exigen ia la Secretaría de Educación que se realice el proceso de basificación de sus nombramientos, una vez que se ha cumplido el requisito de tener seis meses más un día en servicio.

Los manifestantes señalaron que fueron contratados el año pasado en el marco de la convocatoria para la entrega de plazas docentes, en las que cumplieron todos los requisitos, aprobaron las evaluaciones y entregaron la documentación pertinente, con ello les entregaron los primeros contratos y les asignaron lugares de trabajo en las zonas más apartadas del estado. Estado

En este momento de pandemia y educación a distancia con el programa aprende en Casa, la mayoría de los nuevos maestros han tenido muchas dificultades y han implementando modelos propios para ir hasta las comunidades y atender a los niños ya que en las comunidades no se tiene los recursos tecnológicos para poder enseñar desde casa.

Lamentablemente todo este esfuerzo la autoridad no lo reconoce y se les está limitando el derecho que tiene a basificar su plaza una vez que se cumplieron seis meses y un día de servicio.

“Estamos marchando para exigir al gobernador y a las autoridades de Guerrero que se establezcan mecanismos de coordinación con la autoridad federal y de esta forma se pueda garantizar nuestro derecho”.

Los manifestantes pertenecen a la generación 2014-2020 de las ocho normales públicas del estado como son la Ceneima, la Rafael Ramírez y la Adolfo Viguri de Chilpancingo, la normal de Teloloapan, la de Arcelia, la de Tlapa y la de Educación física de Acapulco,

Finalmente establecieron que en caso de que no se tenga una respuesta positiva a la demanda de basificación en los próximos días se radicalizarán acciones, porque no están pidiendo nada que no les corresponda pro ley, “la basificación es un derecho que nos quieren quitar dándonos más contratos y no lo vamos a permitir”.