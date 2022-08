Director se niega a reconocer a supervisor nombrado por la SEG

Personal docente administrativo y de apoyo de la zona escolar 02 de primaria bloquearon la circulación vehicular en la avenida Lázaro Cárdenas para exigir que se reconozca como nuevo supervisor al maestro Iván Hernández Pineda y con ellos se cubra la vacante que dejó el anterior encargado que falleció en el mes de diciembre

El profesor Iván Hernández indicó que desde el 23 de mayo la Secretaría de Educación le extendió un documento en el que se le asigna como enlace de la supervisión, es decir encargado de este espacio, sin embargo el director de educación primaria Nicanor Adame Serrano se niega a reconocerlo y ratificarlo.

Ante esta negativa los trabajadores de la educación de las 10 escuelas de la zona Centro que conforman la zona escolar 02 decidieron manifestarse y exigir el respeto a sus derechos laborales.

Establecieron que no cesarán en la lucha para que el maestro Iván Hernández sea reconocido como supervisor y si no lo hacen el ciclo escolar no podrá iniciarse el próximo lunes cómo se tiene previsto

Los maestros advirtieron que no permitirán que se realicen los Consejos Técnicos y no se abrirán las escuelas para recibir a cerca de 10 mil niños que reciben educación en estas instancias.

Los docentes se colocaron en ambos sentidos de la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de la Glorieta de las Banderas y generaron un severo caos en la vialidad de todo el sur de la capital.