Designa Evelyn Salgado a integrantes de su gabinete

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda presentó a los primeros 20 integrantes de su gabinete el cual está conformado de forma paritaria entre hombres y mujeres.

En la presentación en Casa Guerrero, Salgado Pineda puntualizó que los integrantes de su gabinete “cumplen cabalmente con el perfil requerido en cada una de las secretarías del Gobierno del Estado para el periodo 2021-2027”.

También firmaron una carta compromiso para regirse “bajo los principios ideológicos de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador: No mentir, No Robar y No Traicionar”.

Fueron designados: en la Secretaría General de Gobierno, Saúl López Sollano quien es suplente de Félix Salgado Macedonio en el Senado y ha sido militante del PRD y diputado local. En la Secretaría de Salud, Aidé Ibárez Castro, quien ha sido catedrática en diversas áreas de la salud en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) donde también ha ocupado cargos directivos.

En Secretaría de Seguridad Pública fue designado el Capitán de la Marina, Evelio Méndez Gómez, quien según información extraoficial fue recomendación de altos mandos de la Marina. En Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, quien fue rector de la UAGro, fundador de Morena y uno de los impulsores de la candidatura de Félix Salgado y después de Evelyn Salgado.

Evelyn Salgado les pidió conducirse con honestidad. / Cortesía | Comunicación Social

En Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, quien es contador público certificado, ha integrado diversas asociaciones y organizaciones sociales en la materia y fue subsecretario de Finanzas cuando Salgado Macedonio gobernó Acapulco entre 2006 y 2008.

En la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino Girón activista en materia de defensa de los derechos humanos y de las mujeres. En Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, destacado especialista a nivel internacional en materia de estructuras y sismicidad quien ha sido parte de la UAGro.

Como secretario del Medio Ambiente, Ángel Almazán Juárez, quien es profesor-investigador en Ciencias Biológicas en la UAGro y en otras instituciones educativas.

También en Fomento y Desarrollo Económico, Teodora Ramírez Vega; Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Rural, Jorge Peto Calderón; Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, la arquitecta Irene Jiménez Montiel, quien desempeñó el cargo en Chilpancingo. En Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo, quien ha sido funcionaria en cargos educativos y culturales en Iguala.

Los nuevos funcionarios rindieron protesta. / Cortesía | Comunicación Social

En Bienestar (antes Desarrollo Social), María del Carmen Cabrera Lagunas quien ha sido diputada local por el PRD, diputada federal por Morena y fue candidata a la alcaldía de Zihuatanejo además de coordinadora regional de los foros para el gobierno 2021-2027.

En la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, Verónica Olimpia Sevilla Muñoz, quien ha ocupado cargos en la iniciativa privada y fue integrante del Consejo de Políticas Públicas del Gobierno del Estado; en la Secretaría de la Juventud y la Niñez Guerrerense, Jessica Maldonado Morales.

Mientras que, en la Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales, fue designada Celeste Mora Eguiluz, ex diputada local; en Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Reina Mejía Morales, quien ha sido maestra de primaria y secundaria y es activista en materia de derechos indígenas.

En Turismo, Santos Ramírez Cuevas, quien ha sido representante regional de asociaciones de agencias de viajes; en Trabajo y Previsión Social, Luís armando Baños Rendón, quien ha trabajado más de 15 años en Juntas de Conciliación y Arbitraje y en defensa particular de derechos laborales; y en Contraloría y Transparencia Gubernamental, repite Eduardo Loría Casanova, quien desempeñó el cargo en la administración pasada.