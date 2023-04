Desdeñan vacunas Covid por disminución de contagios

La disminución de los contagios, defunciones y hospitalización de Covid-19 ha generado un proceso de confianza en algunas personas que creen que ya no es necesaria la vacuna para protegerse y evitar el Coronavirus.

El delegado federal de programas sociales en Guerrero, Iván Hernández Díaz dijo que seguirán insistiendo de que es importante de que las personas que no han recibido su esquema completo de vacunación o que no tengan ninguna dosis, acudan a recibirla.

Dijo que van a seguir acercando la vacuna a todas las regiones y municipios del Estado y ahora a través de la Secretaría de salud del del Estado, IMSS e ISSSTE, que es donde se colocaron los puntos de vacunación.

“La asistencia de la aplicación de vacuna siempre estuvo ligada a las olas y picos de contagio, cuando los contagios bajaban la gente dejaba de venir a vacunarse. Afortunadamente han bajado los contagios, han disminuido los fallecimientos y hospitalizaciones y esto ha generado sin duda alguna un proceso de confianza en algunas personas que ya no quieren o creen que es necesaria la vacuna”, precisó.

Comentó que aunque son pocos hay personas que no han recibido la vacuna y recomendó aplicársela.

Aseguro que todas las vacunas que se aplican en Guerrero tienen una alta eficiencia y son confiables, “la aplicación es un acto voluntario del ciudadano y a nadie se le puede obligar a recibir l dosis y vamos a seguir siendo respetuoso”.

Descartó que haya desconfianza de la gente por aplicarse la vacuna Abdala sino que es la etapa de disminución de contagios y hay confianza de que creen las personas que ya no se van a enfermar.

“No es un tema que ver con el tipo de vacuna sino tiene que ver con la confianza donde la gente ya se confió de que ya acabo la pandemia y que no hay hospitalización, pero eso no quiere decir que quienes no tienen su esquema completo no lo necesitan”, aseguró.

El delegado federal de programas sociales en el estado, Iván Hernández Díaz comentó que en la región de la montaña hay poca afluencia pero seguirán llevando la vacuna contra el Covid -19 y abrirán más puntos de vacunación.

En Guerrero se está aplicando la vacuna Sinovac y Abdala, que es la cubana. Más de 120 mil vacunas Abdala han llegado a Guerrero