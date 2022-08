Desde octubre CIDH analiza caso de Armando Chavarría

A trece años del asesinato del que fuera presidente de la Comisión de Gobierno en el Congreso del Estado, Armando Chavarría Barrera, sus familiares esperan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acepte el caso y pueda generar condiciones para que se esclarezca, y se acceda a la tan reclamada justicia.

La que fuera su esposa, Martha Obeso Cázares, pronunció un emotivo discurso en el que señaló que no está en condiciones de perdonar y no cesará en su búsqueda de justicia en tanto el crimen no se haya esclarecido.

Al final del evento realizado en el busto del ex legislador que se encuentra en la puerta principal del Congreso del Estado, la mujer reveló que desde el pasado mes de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), les notificó que se inició el juicio de admisión, a partir de eso se le dan tres meses al estado mexicano para que informe el estado en el que se encuentra el juicio, en caso de requerirlo puede conseguir hasta un mes más solicitando prórroga.

"A 13 años del homicidio no creo que el gobierno mexicano tenga una información diferente a la que conocemos y que es un caso de impunidad, además hemos estado aportando más información sobre negativas de amparo en torno a nuestra solicitud de que el gobierno federal atrajera la investigación".

Mencionó que ha solicitado a la FGR que atraiga el caso y se lo negaron, por ello solicitó el amparo de la justicia federal y el amparo fue rechazado y todo eso fue integrado al juicio de aceptación de tal forma que cuando la Comisión revise los documento, tendrá la información que le haga llegar el estado, pero también la que como víctimas indirectas le están haciendo conocer.

Al evento en el Congreso del Estado además de Marta Obeso y sus hijos, acudió el coordinador de la bancada del PRD, Raymundo García y las diputadas Patricia Doroteo Calderón y Jennifer García Lucena en el Poder Legislativo y trabajadores que hace 13 años laboraron con él, sin embargo no acudió ninguno de los representantes de las otras bancadas del poder legislativo.

En su intervención el diputado Raymundo García Gutiérrez señaló que el homicidio de Armando Chavarría “fue preparado desde las más altas esferas del poder, con antelación le fue retirado el personal de seguridad, la investigación ha sido desaseada, tergiversada, abandonada", acusó que para evitar que declarara en este caso fue acribillado el comandante de la policía ministerial Trinidad Zamora Rojo, y estableció que hubo complicidad del gobierno en turno (encabezado por Zeferino Torreblanca) con la delincuencia organizada.