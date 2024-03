Desconoce SEG si hay proyecto para reconstruir el ex Ineban

La Secretaría de Educación Guerrero reveló que no se tiene un proyecto para reconstruir el edificio de oficinas centrales de esta institución conocido como Ex Ineban, al menos no lo conocen ni trabajan en él, aunque no descartó que este se tuviera en otra instancia como la con el Instituto Guerrerense de la infraestructura Física Educativa.

El edificio del Ex Ineban que se encontraba situado en la avenida Rufo Figueroa cerca del conjunto turístico Jacarandas y fue demolido en el año 2019 debido a afectaciones estructurales que a decir de expertos de protección civil representaba un riesgo para los trabajadores y visitantes.

El exineban fue afectado por sismos y tenía agrietamientos, luego fue tomado por maestros cetegistas y normalistas de Ayotzinapa en el marco de la lucha por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos, cuando el movimiento mantuvo cerrado el inmueble se registró una inundación que aumentó las afectaciones y obligó al gobierno estatal a destinar recursos sólo para la demolición del inmueble por el orden de los 8 millones de pesos.

El edificio fue sede de la SEG en Guerrero durante más de 60 años y actualmente el terreno se encuentra desolado y sin un proyecto para su reconstrucción mientras tanto la SEG gasta en rentas más de 26 millones de pesos anualmente.

El predio en que se encontraba instalado el ex Ineban es de 5 mil 800 metros cuadrados y se encuentra en una de las zonas de mas alta plusvalía de la capital.

Mediante una solicitud de información pública se pidió a la Secretaría de Educación Guerrero el proyecto de reconstrucción de este inmueble, la respuesta fue que no tiene un proyecto, ni lo conocen porque quien sería el encargado de hacerlo en caso de que existiera es el Instituto de Infraestructura Física Educativa (Igife), sin embargo el Igife no podría hacer un proyecto si no lo hace en estrecho trabajo con la SEG que es la que se albergará en el edificio cuando exista.

Por el momento se mantendrán asignados a un centenar de inmuebles los más de dos mil 800 trabajadores de las oficinas centrales.

“El Departamento de Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación dentro de sus atribuciones establecidas en el Manual de Organización de la S.E.G., no es el encargado de la realización de dicho proyecto antes mencionado, ya que sus atribuciones principales son la elaboración de diagnósticos y elaboración de programas generales de obra en coordinación con el Instituto Guerrerense de la infraestructura Física Educativa”, respondió la SEG al cuestionamiento sobre sus oficinas que fueron demolidas hace cinco años.