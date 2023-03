Denuncian que director de Servicios Generales hostiga al personal

Trabajadores del área de Servicios Generales del gobierno del estado anunciaron movilizaciones durante la próxima semana para demandar la destitución del director del área Agustín Tlatempa Galeana, a quien señalan de ser déspota, prepotente y violar los derechos humanos de los trabajadores.

Los quejosos establecieron que esta persona no tiene perfil para ocupar este encargo i académico ni humano, pues profesionalmente no tiene una carrera de nivel licenciatura, y humanamente es una persona grosera, altanero y déspota, que no sabee tratar a los trabajadores.

Los trabajadores anunciaron que para esta movilización se van a detener los trabajos en áreas que son fundamentales para los eventos de la gobernadora como lo son carpintería e imprenta, que se encargan de montar los escenarios en que tiene sus eventos la gobernadora asimismo se podría dejar sin mantenimiento el palacio de gobierno.

Los quejosos denunciaron que este funcionario ha estado cometiendo acciones que llegan al grado de abuso y negligencia de la que culpa a sus subordinados, por ejemplo si se tiene que montar un escenario y oportunamente se le solicitaron clavos que él no entregó, el culpa a los carpinteros de no querer hacer su trabajo cuando en realidad él es quien no es ha entregado el material.

Acusó también de que este personaje tiene demandado al gobierno del estado por despido injustificado entonces como su juicio no ha resuelto, él no podría estar ocupando la dirección, ante ello llamaron la gobernadora Evelyn salgado pineda para que atienda este caso antes de que se tenga que llegar a un paro de actividades.