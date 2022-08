Denuncian cobros excesivos en inscripciones escolares

Padres de familia y alumnos de la Preparatoria número 9 de Chilpancingo pidieron al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Alfredo Romero Olea, que revise el actuar de la administración en esta Unidad Académica en la que consideraron que se está perdiendo el rumbo educativo para convertirla en un negocio de los directivos y docentes.

Los inconformes denunciaron que para poder inscribir a un alumno se tuvo que aportar 350 pesos por cada uno de los dos mil estudiantes, estos pagos fueron en efectivo y luego de haber cubierto los pagos oficiales que se realizaron en Telecom, el argumento para aplicar este cobro fue que la escuela requiere mantenimiento.

Establecieron que este cobro es sin duda un abuso pero todos lo tuvieron que hacer porque fueron advertidos de que no entregar esta cuota significa que no les entregarían su Kardex que es el registro de sus calificaciones, ello para quienes pasaron a segundo o tercer año, mientras que a los de primero simplemente no se les permitiría inscribirse.

Esta preparatoria además es un caso sin igual en el que los jóvenes para poder ingresar al baño tiene que pagar cinco pesos, asimismo para la compra de los uniformes los directivos te dan indicaciones de donde los debes adquirir porque hicieron convenios con ellos.

Los gastos de ingreso se complementan con la adquisición de paquetes de fotocopias que los maestros envían a que adquieran en alguna de las papelerías que se encuentran cerca de la Preparatoria y en las que obviamente les dan una comisión al docente que entrega su paquete con anticipación a la papelería y ahí hacen las copias y engargolados para que el estudiante sea un cliente cautivo.

Los padres señalaron que preparan un documento para enviarlo al rector, sólo están recabando un buen número de firmas, para que también la administración central garantice un buen ambiente para el desarrollo educativo de los jóvenes pues resulta que el gasto es un problema menor ya que al interior de la escuela se tiene dos grupos de trabajo que polarizan la actividad de toda la institución tanto en lo administrativo como en lo académico y se han generado hasta casos de discriminación, por ello la necesidad de que intervenga la rectoría de forma directa y garantice un ambiente óptimo para la educación.

Cabe señalar que un grupo de maestros ha amenazado con tomar la escuela y no permitir que se inicie el ciclo escolar, debido a que en la plantilla se colocó a una maestra que no pertenece a la institución y que ocupa un espacio que le corresponde a otra dicente que si labora frente a grupo.

Además acusaron al director Alfonso Guillermo Heredia Alarcón de no haber rendido ningún informe de actividades y financiero desde que asumió el cargo, de tal manera que son varios millones de pesos que ha administrado sin saber en qué se gastan.