Denuncia PRD alteración de artículo transitorio

Tras denunciar que se atentó contra la soberanía del Poder Legislativo al modificar artículo transitorio en la nueva Ley de Seguridad Pública, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) expresó su rechazo a la alteración del dictamen y se deslindaron del cambio.

A través de su Fanpage, los legisladores del partido del sol azteca denunciaron que "manos extrañas" modificaron de manera arbitraria y unilateral las reformas que se aprobó a la Ley Número 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

Por lo que hicieron un enérgico llamado al presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Alfredo Sánchez Esquivel y a la Presidenta de la Mesa Directiva, para que expliquen en qué fase de la cadena de custodia "quién o quiénes dieron la orden para que alterarán el dictamen aprobado".

Al entrar en antecedentes, recuerdan que el 14 de abril de 2022, fue publicado el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en su edición Extraordinaria, la ley que sustituye a la de Seguridad Pública 777.

Los legisladores del PRD no reconocen el dictamen “toda vez que fue alterado por manos extrañas y no corresponde al dictamen que votó el Pleno de la LXIII Legislatura en la sesión de fecha 12 de abril de 2022, toda vez que la parte que no corresponde, y que de manera indebida fue cambiada a último momento, se encuentra en el Segundo Transitorio".

En ese sentido, puntualizan que la versión que fue modificada señala: "Lo dispuesto en los artículos 1, fracción II, 8, fracción IV, 17, fracción XXIV, el artículo 30, fracción VIII, de la presente Ley, no entrarán en vigor hasta que concluya la consulta mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 81/2018, y en su caso el Congreso deberá realizar las reformas o adiciones necesarias a estos artículos a partir de lo establecido por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en dicho proceso de consulta”.

Mientras que el texto que fue aprobado por las y los diputados de la 63 Legislatura, establece: "Lo dispuesto en el artículo 30, fracción VIII, de la presente Ley, surtirá sus efectos una vez aprobados los Decretos que contengan las reformas y adiciones reformas al Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y a la Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, ambas en materia de Seguridad Comunitaria”.

Afirman que los cambios no sólo son notorios, sino que trascienden a la vida jurídica de tal forma que obliga al Congreso del Estado a realizar reformas a la Ley aprobada, incluyendo aquello que digan los Pueblos y Comunidades Indígenas en el proceso de Consulta, pero lo grave no es que se pueda realizar estas reformas, lo graves es que los somete a otro proceso de consulta y entonces, esto se convertiría en un proceso inacabado.

Por lo que puntualizan que su grupo parlamentario, se deslinda, pero también piden se deslinden responsabilidad en contra de quien atentó en contra de la Soberanía del Poder Legislativo; "estas acciones atentan en contra del debido proceso legislativo, así como del contenido del texto que se introdujo y fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, lo que no vamos a permitir", señalan.