Incidencia de dengue a la baja en Guerrero

A pesar de que la tasa de incidencia de dengue se encuentra a la baja en el estado de Guerrero el número de contagios que se registran sigue siendo muy alto si se considera el registro de años anteriores, en el reporte de la Dirección General de Epidemiología en la última semana se tuvieron 213 casos confirmados por laboratorio y más de mil enfermos a los que no se les practico prueba diagnóstica.

En sólo siete semanas que han transcurrido del año 2024 en Guerrero se han registrado dos mil 71 casos de dengue confirmados pro laboratorio y 8 mil 861 casos de enfermos que se quedaron en calidad de probables, es decir aquellos que se presentaron con toda la sintomatología y pero no requirieron hospitalización, sólo con el tratamiento y reposo mejoraron por lo que no hubo necesidad de hacer prueba reactiva en laboratorio.

Lea también: Lluvias podrían detonar contagios de dengue en Guerrero

De los 2 mil 71 casos confirmados mil 440 se han registrado en Acapulco y de estos 849 fueron catalogados como dengue grave o con signos de alerta, hasta el momento la Dirección General de Epidemiología no ha registrado ningún caso de muerte por dengue en Guerrero, pero eso no significa que no hayan ocurrido, sólo que antes de que se incluyan en el conteo se tiene que pasar un filtro que es un comité de evaluación y hasta que se pasa ese filtro se establece como caso de muerte pro Dengue de lo contrario se reclasifica.

Estado Salud en proceso de rehabilitar 119 centros y 3 hospitales

El médico Cipriano Gutiérrez indicó que eso es normal y muchos de los casos de muerte por Dengue se clasifican en otras áreas como la diabetes porque “si un paciente tiene un antecedente grave de diabetes y ahorita se enferma de dengue es más fácil que se asiente como muerte por diabetes que por dengue ya que trae un antecedente clínico y los pacientes que tiene otras comorbilidades son muchas veces los que fallecen por esta enfermedad”.

En el año 2023 a la misma séptima semana se tenía un registro de 42 casos de dengue por los dos mil 71 incidencias que se tiene este año o las 213 que se tuvieron en la última semana nos mantiene en la posición del rango de epidemia.