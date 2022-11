Dejar los gastos superfluos, recomienda Evelyn a alcaldes

Durante la entrega de apoyos sociales a mujeres en situación de vulnerabilidad y becas a niños de escasos recursos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dijo que cuando el recurso se aplica de manera honesta y transparente, tiene que alcanzar para que llegue la justicia social hasta el último rincón del estado.

"Hay una austeridad, hay un buen ejercicio transparente de los recursos, por eso alcanza", dijo la gobernadora en respuesta a la pregunta de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, luego de que esta última le preguntara de dónde saca recursos para poder pagar estos apoyos.

La gobernadora del estado reiteró que tiene la confianza en que se va a seguir ahorrando; "vamos a evitar esos gastos superfluos y vamos a amarrarnos el cinturón", insistió en el discurso.

Lo anterior contrasta con la respuesta de la alcaldesa Norma Otilia, quien dijo que seguirá realizando "pachangas", incluso para los periodistas que tanto la han criticado.

"Con nuestro pueblo no se debe escatimar y no se debe ser un gobernante codo, ni coda, tenemos que dar de lo mejor, porque nuestro pueblo lo necesita, porque Guerrero necesita de todos esos apoyos y que siempre sean de la mejor calidad. Imagínense que entreguemos apoyos que ya no sirvan en un mes, camas que se esté rompiendo, el colchón a los 2 meses, que estemos entregando despensas u otro tipo de apoyo nosotros vamos más allá de esos apoyos superfluos, nosotros vamos hasta la raíz, hasta que quede eliminada la pobreza, la desigualdad y todo lo que le ha hecho mal a nuestro estado", reiteró la gobernadora.

Resaltó que a nivel estatal, la administración está gobernando con la mente, con mucho trabajo, pero "hoy estamos gobernando con el corazón".

La mandataria estatal entregó las becas Ignacio Manuel Altamirano que privilegian elapoyo a niños en situación de vulnerabilidad. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco.

En el evento encabezado por la gobernadora se entregaron recursos por más de 200 millones de pesos, que contempló proyectos productivos para mujer en situación de vulnerabilidad, que podrán impulsar la venta de productos en triciclos, panaderías, taquerías y otros negocios que les permitan apoyar su economía familiar.

Asimismo se entregaron las becas Ignacio Manuel Altamirano en las que se privilegió apoyar a niños en situación de vulnerabilidad como los desplazados por la violencia, hijos de desaparecidos, víctimas de la inseguridad y en pobreza extrema.

Cabe destacar que recientemente se dio a conocer que la alcaldesa de Chilpancingo no ha destinado ni un sólo peso para apoyar al desarrollo Social o programas que permitan combatir la desigualdad social, sino por el contrario, ha convertido en negocio los programas sociales que tiene el municipio como la venta de tinacos a la población pobre, o la tienda de abarrotes para trabajadores que es más cara que cualquier centro comercial.