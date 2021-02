Declina ex gobernador Aguirre a ser diputado plurinominal en el PRD

El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, declinó la invitación de la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN) del PRD, para formar parte de la lista de diputados federales plurinominales de este instituto político.

A través de una publicación en redes sociales, el ex mandatario quien salió de la escena política a raíz de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala de la Independencia en 2014, agradeció la invitación del líder de dicha expresión partidista, Héctor Bautista, y dijo que esperará a que esclarezca el caso para reaparecer en la vida política.

“Yo creo que un político no debe perder rasgos personales como la humildad y la mesura, o como diría don Alejandro, de sensatez. Dejarse llevar por la ambición de poder para perseguir cargos políticos, te puede llevar a cometer errores de los que difícilmente te vas a recuperar. Los tiempos de Dios son perfectos y a ellos me he apegado a lo largo de mi vida”, escribió.

Admite que su decisión no fue “fácil de tomar, pero soy congruente con mis principios y valores. He sido parte de diferentes etapas de la vida política de Guerrero, lo que me llevó a alejarme sin desearlo de mi familia. Hoy, no cambiaría por nada del mundo la sonrisa y los acurrucos que me brindan todos ellos, que son la razón de mi vida”.

Abundó que “la segunda razón es que no estoy dispuesto a negociar la paz de la que ahora gozo. Percibo un ambiente enrarecido en los movimientos sociales, no sé si de manera auténtica o instigados desde algún lugar. Aún se pretenden realizar juicios sumarios hacia mi persona, bajo premisas falsas y sin oportunidad de que sea la propia investigación la que coloque a cada quien en el lugar que le corresponde”.

“Por eso debo aclarar que mientras no se concluyan las investigaciones en torno a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, no es mi deseo incursionar en una responsabilidad pública”.

Aguirre Rivero, precisa que la corriente local Izquierda Progresista Guerrerense (IPG), “pertenece” a ADN a nivel nacional y reiteró su agradecimiento por considerarlo en el espacio que “corresponde a la cuarta circunscripción a la que pertenece nuestro estado de Guerrero y es la que más votos le aporta al Partido de la Revolución Democrática, hoy se hace justicia, de los reclamos añejos a las dirigencias nacionales”.

“Sin embargo, tengo dos motivos fundamentales para declinar a dicha invitación: El primero, como lo he expresado en otras ocasiones y el más importante, es permanecer cerca de mi familia y en particular de mi nieto Santiago, a quien veo como un hijo, lo mismo que a mi nieto Leonardo y desde luego mi esposa y mi hija Laurita”.

Señaló que el espacio lo propuso para el diputado Celestino Cesáreo Guzmán como propietario y a Arturo Arzeta como su suplente, “de quienes estoy seguro, harán un digno papel en la Cámara baja”.

Ofreció que seguirá “apoyando al PRD y sus candidatos, como lo hemos acreditado mediante el apoyo que hemos brindado a nuestro candidato Evodio Velázquez Aguirre”.

“Como antes lo he dicho, hoy lo reitero: Congruencia para la sobrevivencia. Yo seguiré haciendo política, porque un político deja de serlo hasta que muere. Hay muchas luchas que dar por nuestro estado de Guerrero, con cargo y sin cargo haré la parte que me corresponda para que nuestro suelo suriano sea la tierra de oportunidades en donde los guerrerenses puedan ver cumplidos sus sueños y anhelos”, concluyó.