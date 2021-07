Culpa SUSPEG al diputado Alfredo Sánchez de protesta en el Congreso

El dirigente estatal de SUSPEG, David Martínez Mastache, culpó al diputado Alfredo Sánchez Esquivel de romper minutas de acuerdo que tiene firmadas con los trabajadores del poder legislativo y por ello ser responsable de la protesta que los agremiados a la sección 55 mantiene instalada en el palacio legislativo y que fue el motivo de que se cancelara la sesión solemne en que el gobernador rendiría su sexto informe.

El líder sindical estuvo en las instalaciones el Congreso para manifestar solidaridad total con el movimiento y establecer que no claudicarán en la lucha que tiene como único fin la defensa de los derechos laborales. Estado Cancela Astudillo mensaje en Congreso por paro de trabajadores

Martínez Mastache, señaló que el diputado Sánchez Esquivel firmó un acuerdo en el que se respetarían los bonos y se incrementaría el 3.15 por ciento directo al salario y este se complementaría con otras prestaciones para alcanzar el ocho por ciento, sin embargo el pasado miércoles en una mesa de trabajo les informó que no les pagaría el bono de la secretaria, ni el del servidor público, tampoco se daría el incremento a prestaciones.

Incluso amenazó con despedir a trabajadores de base y que el dinero que se utilizaría para pagar los bonos mejor que destinará a pagar sus liquidaciones.

El dirigente del Suspeg responsabilizó al líder de la Jucopo de cualquier cosa que pudiera pasar a los trabajadores de base del congreso pues en el marco de la protesta que iniciaron el miércoles, “un diputado y su equipo de seguridad, agredieron físicamente a trabajadores”.

Resaltó que también existe una minuta firmada desde el inicio de la legislatura en la que se estableció de manera institucional un acuerdo de que se concedería un incremento salarial de 8 por ciento cada año, pero este año Sánchez Esquivel la desconoció y sólo otorgo el 3.15 por ciento.

Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

“Es muy lamentable porque quien desconoce estas minutas no es cualquier persona es el responsable del poder legislativo, es el encargado de hacer las leyes y es quien las está violentando”.

“Lamento que el gobernador no haya podido dar su informe, para los guerrerenses es un día que debemos lamentar, los guerrerenses no merecemos estos diputados, la lucha va a seguir no vamos a permitir que nos violenten las conquistas”.

Por su parte la líder de la sección María Teresa Abarca Romero, indicó que su movimiento jamás intervino con los trabajos previos a la sesión solemne, ya que su lucha no es contra el gobernador, su lucha es pro el respeto a sus derechos laborales y en ello se mantendrán”.

Indicó que las prestaciones que demandan las han recibido pro al menos 17 años consecutivos y eso hace que se conviertan en un derecho, que se debe atender por la parte patronal.